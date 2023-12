Ferrari pronta a blindare Leclerc

La Ferrari sembra pronta a rinnovare il contratto di Charles Leclerc, con un prolungamento e un aumento dello stipendio per il talentuoso pilota monegasco

Il mondiale di Formula 1 giunge alla fine, e con essa inizia il mercato dei piloti. Se per la stagione 2024 la griglia di partenza non subirà cambiamenti significativi, è previsto un terremoto sul fronte dei sedili in vista del 2025, con alcuni piloti che andranno in scadenza di contratto. La Ferrari è una delle scuderie che vedrà uno dei suoi due piloti con il contratto che scadrà alla fine della prossima stagione: Charles Leclerc. A Maranello, già da questa stagione, hanno avviato i lavori per il rinnovo del contratto del proprio talento, ma la firma tardava ad arrivare. Questa mancanza di ufficialità ha portato tifosi e addetti ai lavori a interrogarsi se il legame tra la Rossa e Leclerc fosse giunto al termine, forse a causa dell’ultima deludente stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le trattative per il rinnovo di Leclerc con la Ferrari sono ormai agli sgoccioli. Alla firma, il pilota numero 16 si legherà alla Rossa per ulteriori cinque anni, con scadenza prevista nel 2029. Il contratto attuale, firmato nel 2019, prevede un compenso di 25 milioni di dollari per il pilota monegasco, ma con il rinnovo si prevede che il suo stipendio raddoppierà. Un contratto quinquennale che andrà a blindare Leclerc, seguendo un modello simile a quanto fatto dalla Red Bull con Verstappen, anche se l’olandese avrà la scadenza un anno prima rispetto al talento della Ferrari.

Un’interessante clausola

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, nel contratto firmato da Leclerc ci sarà una clausola che permette la rescissione se la Ferrari non dovesse trovarsi in una posizione competitiva al terzo anno dal nuovo contratto. Questa clausola suggerisce che il pilota monegasco cerca una tutela da eventuali stagioni difficili, come quelle vissute nel biennio 2020-2021 e nello scorso campionato, riservandosi la possibilità di lasciare la Rossa nel caso in cui la squadra non sia in grado di competere per il titolo. Con il prossimo anno che segna il sedicesimo anniversario dall’ultimo titolo Ferrari, resta da vedere se Leclerc riuscirà a riportare l’alloro mondiale a Maranello.