UFFICIALE: ecco quali saranno le Sprint Race nel 2024

In attesa della nuova revisione delle regole della Sprint, la Formula 1 ha condiviso il calendario della prossima stagione, con due incredibili new-entry

Dalla loro introduzione nel 2021, la Formula 1 continua a definirsi soddisfatta del nuovo format della Sprint Race. Nonostante i molti dubbi sollevati da tifosi e piloti, che costringeranno la Federazione a rivedere ancora una volta questo format. Ma per il secondo anno consecutivo, saranno sei le Sprint Race nel 2024. Ed è stato appena condiviso il calendario ufficiale.

Austria, Austin, Brasile e Qatar rimangono nel calendario, dopo il successo di quest’anno. A differenza di questa stagione, però, mancano Baku e Spa. Queste ultime sono state infatti sostituite da due new-entry: la Cina e Miami. Questi tracciati non hanno mai ospitato una Sprint Race prima d’ora, e saranno così la grande novità della prossima stagione.

“Sono lieto di annunciare sei entusiasmanti sedi per gli eventi F1 Sprint della prossima stagione. Tra cui due nuovi paesi ospitanti, Cina e Miami, che saranno entrambe fantastiche aggiunte.” queste le parole di Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1. “E offriranno grandi gare per tutti i nostri fan in pista e per quelli che guarderanno da casa“.

Introducing the 2024 #F1Sprint Calendar! 👊 Six venues will host F1 Sprint events during the 2024 FIA Formula 1 World Championship season.#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Sv2GOjsWb6 — Formula 1 (@F1) December 5, 2023

SPRINT RACE 2024: IL RITORNO DELLA CINA, LO SPETTACOLO DI MIAMI

“Fin dalla sua creazione nel 2021, la Sprint ha consistentemente aumentato il numero del pubblico da casa, l’intrattenimento in pista e il coinvolgimento sulle piattaforme social e digitali. Non vediamo l’ora che arrivino gli entusiasmanti eventi del prossimo anno.” ha affermato Domenicali.

Anche Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha commentato la notizia: “Sono lieto di confermare i sei eventi Sprint per la prossima stagione.” ha dichiarato. “Non vedo l’ora che ritornino le quattro sedi ospitanti che quest’anno hanno offerto un’azione emozionante nelle Sprint“.

“L’aggiunta di Shanghai sarà una sfida per i team e i piloti: la Formula 1 torna in Cina per la prima volta dal 2019. Mentre una Sprint a Miami aggiungerà una nuova dimensione a un fine settimana affascinante. Dobbiamo svilupparci e adattarci continuamente per assicurarci di fare ciò che è meglio per lo sport. E perciò stiamo lavorando con la FOM e i team per definire la direzione futura del formato Sprint.” ha concluso Ben Sulayem.