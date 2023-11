Nuovo record per Super Max: raddoppia i punti del secondo classificato

Vantaggio schiacciante quello di Max Verstappen nei confronti di Perez: il campione del mondo chiude con piú del doppio dei punti rispetto al messicano

Una superioritá schiacciante e inarrestabile quella di Max Verstappen e della Red Bull al termine della stagione 2023. Oltre ai tanti record battuti dall’olandese c’é un altro: Super Max ha concluso con oltre 290 punti di differenza da Perez, a paritá di monoposto. La RB19 è stata la migliore monoposto del 2023. Ha vinto tutto: il titolo, il secondo classificato Piloti e la vittoria in Costruttori.

Non è la prima volta che si vede un’immagine simile tra compagni di squadra. Nel 2002 lo ha fatto Michael Schumacher, anche se con molti meno punti -144- e meno gare -solo 17- , è riuscito a totalizzare piú del suo compagnoRubens Barrichello, che aveva 77 alla fine dell’anno, e Juan Pablo Montoya, che era terzo con 50.



Inoltre, Verstappen è il pilota con la più alta percentuale di vittorie nello stesso anno, secondo i dati StatsF1: quest’anno ha vinto l’86,36% dei Gran Premi disputati. Nessuno ha mai avuto un numero così alto!

An encore for the RB19 👋 117 and 124 laps completed respectively for @SChecoPerez and @JakeDennis19 in the post-season Abu Dhabi test 📈 pic.twitter.com/vVHQv82AY4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 28, 2023

La parabola discendente di Perez

Non é stato sicuramente un anno facile per il messicano. Perez ha cominciato molto bene la stagione riportando ben due vittorie in Azerbaigian e Arabia Saudita. Dopo di che, si é lentamente disinnescato nelle 14 gare successive durante le quali non é riuscito a riportare neanche una vittoria.

Le scarse prestazioni del messicano non sono sicuramente da attribuire a un calo della vettura, in quanto il compagno di squadra, Max Verstappen, da allora vinse tutto, ad eccezione di Singapore. Probabilmente non é riuscito ad adattarsi alle circostanze ed é stato profondamente penalizzato da ció. La pressione é aumentata nel corso delle ultime gare, tanto che la Red Bull aveva persino dato un ultimatum, ovvero quello di concludere la stagione come secondo classificato. E cosí é stato, sebbene con numerose difficoltá.

Allo stato attuale Perez avrá un contratto con Red Bull fino alla fine del 2024. Rumors dicono che alla scadenza l’Alfa Romeo potrebbe accogliere il messicano. Il team principal Alessandro Alunni Bravi lo elogia dicendo: “È uno dei migliori piloti. È un’opzione e se dipendesse da me lo porterei domani (in squadra). È forte, è un pilota d’élite ed è un’opzione, ma non dobbiamo escludere nessuno”, ha dichiarato.