Verstappen contro la Sprint Race?

Le Sprint Race nascono con l’obiettivo di rendere più spettacolari i weekend, ma Verstappen non è per niente d’accordo

Dopo l’ufficialità dell’aumento delle Sprint Race in vista della prossima stagione, all’interno del paddock si sono creati pareri contrastanti, con Max Verstappen che durante la conferenza stampa del giovedì, ha voluto dire la sua, scagliandosi duramente contro questa scelta: “Non mi piacciono, preferisco il formato tradizionale del weekend.”

Il pilota olandese ha poi spiegato successivamente le ragioni della sua critica – “Nelle gare sprint che ho fatto finora l’obiettivo è sempre stato quello di non danneggiare la macchina e finire tra i primi tre. Non è il mio concetto di gara, i punti veri si fanno la domenica, non si può rischiare“ ha poi concluso. La sua notorietà è ormai nota sia all’interno che fuori dal paddock, difatti il due volte iridato non ha mai nascosto le sue opinioni su ciò che riguarda la Formula 1; il suo parere in merito ribalterà le decisioni prese da Liberty Media?

Verstappen: “Format che diminuisce il valore della Formula 1”

Nonostante il desiderio di Liberty Media sia proprio quello di aumentare lo spettacolo tanto desiderato dai tifosi, secondo il pilota olandese le Sprint Race non sono adatte per raggiungerlo, a causa delle preoccupazioni che i piloti destano in vista della gara della domenica: “Aggiungere una corsa di 100 chilometri in cui tutti si preoccupano, principalmente, di non commettere errori e di non compromettere la gara della domenica per quanto mi riguarda, non è una vera gara.” ha affermato.

Sembra esserci un nuovo punto su cui confrontarsi in vista del futuro, quali saranno i prossimi scenari su questo tema? Nell’attesa non perdetevi la ventesima prova della stagione col GP del Messico questo weekend, con la nostra diretta live dove potete seguire passo dopo passo cosa succede in pista!

Valeria Caravella