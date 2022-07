Verstappen contro i suoi fan: “Incivili”

Il leader del campionato, Verstappen, ha condannato le azioni di alcuni fan presenti al Red Bull Ring nel fine settimana

A seguito delle pesanti accuse mosse contro parte delle persone in tribuna, la FIA e i piloti hanno preso dure posizioni. Con l’emergere di segnalazioni di abusi razzisti, misogini e omofobi da parte di persone sugli spalti, la F1 come sport ha rilasciato una dichiarazione per riconoscere il problema: questa dichiarazione è stata seguita da un’altra dei proprietari del circuito Red Bull. Con il Red Bull Ring che fungeva da gara di casa sia per la squadra che per il pilota olandese Max Verstappen, molti dei fan sulle tribune in Austria erano lì per tifare per il campione in carica, aggiungendo più forza alle sue parole mentre criticava coloro che hanno agito in tal modo.

“Certo, non va bene”, ha detto Verstappen ai media dopo aver tagliato il traguardo per finire al secondo posto nel Gran Premio di domenica. “Tutte le cose che sono successe…queste cose non dovrebbero accadere. Ho letto alcune cose scioccanti, quindi chiaramente non va bene”. Non dovrei nemmeno aver bisogno di dirlo. Dovrebbe esserci una comprensione generale che queste cose non dovrebbero accadere. Un essere umano normale non dovrebbe pensare e comportarsi così”. Verstappen ha detto di sospettare che l’alcol abbia avuto un ruolo nel comportamento e ha suggerito che potrebbe essere messo in atto un limite per regolamentare i fan. “L’unica cosa che può essere migliorata è forse la sicurezza in alcuni luoghi, per tenere sotto controllo le persone con supervisori”, ha detto.

Per Max, l’alcol è un problema serio

“Non dimentichiamoci – e questa non è una scusa – ma loro guardano le gare e poi fanno festa e si divertono, bevendo alcolici. A volte quando bevi, puoi fare cose stupide – non lo dico come scusa – ma queste cose possono essere regolate”. Seduto accanto a Verstappen alla conferenza stampa post-gara, il vincitore della gara Charles Leclerc ha detto che avrebbe esortato i fan che hanno assistito a comportamenti sconsiderati a segnalarlo e renderlo il più pubblico possibile per denunciarlo su scala più ampia.

“Prima di tutto, credo che come comunità, le persone che stanno assistendo a qualsiasi tipo di molestia dovrebbero agire e fare qualcosa”, ha detto. “Ovviamente, come Formula 1, se riusciamo a trovare queste persone, dobbiamo intraprendere azioni dure, non dovrebbe essere permesso loro di essere da nessuna parte nel nostro sport. E poi, come ha detto Lewis, come piloti ovviamente abbiamo molto seguito in tutto il mondo, dovremmo parlarne. E quindi le persone, dovrebbero ascoltarci un po’ di più”. Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel è stato un altro a esprimere i suoi pensieri sul comportamento dei fan e ha suggerito un ban a vita per coloro che si sono comportati in questo modo, mentre il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si è detto disgustato avendo letto alcuni dei rapporti.