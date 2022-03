Verstappen: “Bella battaglia ravvicinata con le Ferrari”

Il campione del mondo è moderatamente soddisfatto del risultato ottenuto in qualifica, e punta alla gara per fare ancora meglio

Max Verstappen ha concluso le qualifiche del Gran Premio del Bahrain in seconda posizione, staccato di 123 millesimi dalla Ferrari di Charles Leclerc. L’olandese della Red Bull ha saputo tenere testa alle due Rosse, che sono apparse le monoposto da battere. Dopo il terzo tempo stampato in Q1 e la prima posizione ottenuta in Q2, Verstappen si è trovato alle spalle di Sainz e Leclerc al termine del tentativo iniziale del Q3. Con il suo secondo giro, tuttavia, è riuscito a scavalcare il pilota spagnolo e a prendersi la prima fila.

Verstappen: “Spero in una gara entusiasmante”

“È difficile dire se siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro potenziale”, ha dichiarato Verstappen ai microfoni al termine delle qualifiche. “In Q2 siamo andati piuttosto bene, ma in Q3 abbiamo fatto più fatica con il bilanciamento della monoposto. Insomma, siamo andati un po’ a corrente alternata oggi. Nel complesso, però, la prestazione è stata positiva: la macchina funziona bene. Crediamo che in gara potrà andare ancora meglio, e questo, naturalmente, è l’aspetto più importante. È stata una buona giornata, un buon inizio di una nuova era“.

“Le sensazioni al volante non sono fantastiche, ma neanche troppo negative”, ha spiegato Max, “altrimenti non ci troveremmo in questa posizione. Certamente ci sono delle aree in cui dobbiamo migliorare, in vista dei prossimi appuntamenti. Detto questo, anche se sei competitivo in qualifica, ciò che conta è far funzionare la monoposto in gara, dove gli pneumatici soffrono molto di più. Su questo tracciato, poi, potrebbero faticare in maniera particolare”.

“Nel complesso è andata abbastanza bene”, ha proseguito Verstappen, “ho vissuto una battaglia ravvicinata con Carlos e Charles fino all’ultimo giro: la Ferrari ha svolto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno. Spero che domani avremo una gara entusiasmante“. L’intervista si è conclusa con una domanda maliziosa: il campione del mondo è deluso dalle prestazioni in tono minore della Mercedes? “Molto deluso“, ha risposto con palese ironia un visibilmente soddisfatto Max.