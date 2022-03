GP Bahrain, Leclerc: “Domani non sarà facile, ma tutto può accadere”

Charles Leclerc ha conquistato la prima pole position della stagione 2022 di Formula 1 in occasione del GP del Bahrain regalando alla Ferrari la prima fila.

Il combo Ferrari in pole position nella prima gara della stagione del mondiale di F1 non accadeva dal lontano 2007 con Kimi Raikkonen e tutti sappiamo com’è terminata quella stagione, senza però essere scaramantici il Cavallino Rampante ha confermato le aspettative createsi durante i test e le prime prove libere del GP del Bahrain con Charles Leclerc, ma anche con Carlos Sainz che ha centrato la terza posizione a soli 0.003s dal secondo.

Al termine delle qualifiche il giovane poleman monegasco si è concesso alle consuete interviste, parlando per ovvi motivi per primo sostenendo inizialmente con molta gioia: “Bellissima sensazione. Gli ultimi due anni per il team sono stati difficili. Avevamo delle speranze per questa nuova opportunità, perché era l’opportunità per tornare davanti per noi”.

LAVORO DI SQUADRA

Proseguendo Charles Leclerc ha sottolineato il grande lavoro svolto dal team di Maranello per arrivare fino a questo primo obiettivo: “Abbiamo lavorato bene come team per ritrovarci di nuovo nella posizione per lottare per il vertice. Sono contento per oggi. La sessione è stata complicata, non ero totalmente contento della mia guida. Però sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3. Si parte dalla pole, quindi sono molto contento”.

“C’è margine di miglioramento, anche la guida è diversa dall’anno scorso. I test sono stati molto utili, abbiamo provato stili di guida diversi. Dobbiamo trovare quello perfetto, c’è tanto margine di crescita per noi. Eravamo sicuri che la Red Bull sarebbe stata più veloce anche in qualifica. Ma è una sorpresa positiva, non è andata così”

Concludendo ha parlato delle aspettative riguardanti la gara di domenica, ammettendo: “Ora dobbiamo concludere il weekend con un acuto. Domani con le gomme non sarà facile, per via del caldo e dell’aumento di peso delle macchine. Bisogna mantenere la cautela. Il passo c’è ma la gara è lunga, tutto può accadere”.