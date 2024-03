Verstappen, addio Red Bull? Horner: “Non costringeremo nessuno”

Alcune parole pronunciate da Verstappen dopo le qualifiche avevano fatto tremare i fan della Red Bull: Horner fa chiarezza sulla questione

Nonostante siano inscalfibili in pista, dietro le quinte la Red Bull Racing appare molto più fragile di quanto ci si aspetterebbe. I tumulti causati dal caso Horner e le conseguenti dichiarazioni del consulente tecnico Helmut Marko, che sembrava essere sul punto di lasciare il team, hanno alimentato i rumors attorno la scuderia austriaca. Tra i tanti, la possibilità che il tre volte campione del mondo Max Verstappen, che si prepara a dominare incontrastato anche per questa stagione, possa lasciare la Red Bull Racing.

Il giovane olandese non ha mai nascosto che la sua presenza all’interno del team Red Bull è strettamente connessa al ruolo e all’autorità dell’ex pilota Helmut Marko. E che nell’eventualità di una sua partenza dal team, anche la posizione dello stesso campione sarebbe compromessa. Il team ha messo subito a tacere voci malevoli confermando la permanenza di Marko all’interno della Red Bull.

Eppure, Christian Horner ha affermato che in una eventualità del genere, Verstappen avrebbe la libertà di lasciare il team senza problemi. “E’ come qualsiasi altra cosa nella vita. Non puoi costringere qualcuno a essere da qualche parte solo per un pezzo di carta.” ha affermato. “Se qualcuno non volesse far parte di questa squadra, non costringeremo nessuno contro la sua volontà a essere qui. Questo vale sia che si tratti di un pilota, di un designer o di qualcuno che svolge funzioni di supporto nell’azienda“.

NIENTE SPINGEREBBE MAX A CAMBIARE TEAM

“Far parte di una squadra come questa implica impegno e passione. Max ce l’ha. Lo abbiamo visto. E’ qui da quando aveva diciotto anni. Io l’ho visto. Non ho dubbi sul suo impegno e sulla sua passione per il futuro“. Quindi, secondo le parole di Horner non ci sarebbe alcun motivo per cui Verstappen dovrebbe rinunciare al suo ruolo in Red Bull. “Va tutto bene con Max. Sta lavorando bene all’interno della squadra. Non c’è tensione, non c’è stress. Puoi vedere quanto l’aria sia rilassata nel box con tutti i membri del team. Ciò si traduce anche nella sua prestazione in gara. Quindi non c’è alcun problema con Max“.

“Sono sicuro che tutte le squadre nel paddock adorerebbero avere Max. Ma come ha detto anche Toto [Wolff], i migliori piloti vogliono sempre essere sulle migliori monoposto. Siamo una squadra“. E se non bastassero le parole, i risultati in pista confermano il quadro che Horner dipinge della sua scuderia. “Oggi Max ha ottenuto la sua cinquantaseiesima vittoria in una gara importante e il suo centesimo podio, tutti con le vetture Red Bull Racing.” ha ricordato, al termine del GP d’Arabia Saudita. “Come team lavoriamo eccezionalmente bene insieme.”

Tuttavia, mostrare un po’ di cautela non guasta mai, soprattutto quando i rapporti tra gli esponenti del team non sembrano tra i più rosei. “Non si può mai dire mai.” dichiara quindi Horner. “Se un pilota non vuole stare in un posto, andrà da un’altra parte. Ma come squadra non vedo il motivo per cui qualcuno vorrebbe lasciare questo team. Penso che abbia un grande supporto intorno a lui e stia facendo un ottimo lavoro con una grande monoposto.” ha affermato per chiudere.