Vasseur: “Vogliamo più weekend sprint”

Frédéric Vasseur è sicuro nell’affermare che per rendere ancora più appetibile l’intero weekend di gara servano più gare sprint. Il format convincerebbe tifosi e non solo…

Secondo Vasseur tutte e dieci le scuderie sarebbero d’accordo nell’introdurre più weekend formato sprint. Questo vorrebbe dire aggiungere una sessione di qualifiche extra per creare fine settimana più dinamici e rendere tutte le giornate interessanti anche per i tifosi. Per le sei gare sprint in previsione quest’anno, la prima delle quali sarà a Baku alla fine del mese, si prevede che le gare del sabato diventino eventi a sé stanti. Facendo così, diventerebbero ininfluenti per la gara principale della domenica. Fino all’anno scorso, invece, l’ordine di arrivo della Sprint Race costituiva la griglia di partenza domenicale.

Il vecchio format non convinceva e ad affermarlo sono stati i piloti stessi. Questi ultimi sostenevano che venivano disincentivati i sorpassi tardivi più rischiosi. Seguendo la modifica, durante il venerdì si svolgeranno le qualifiche valide per il Gran Premio della domenica. Sebbene sia necessaria una votazione formale per adottare questa soluzione in tempo per Baku, Vasseur ha dichiarato che l’intero Circus sostiene la proposta. Questo permetterà di avere più spettacolo spalmato meglio su tutto il fine settimana di competizione.

Il perché della proposta

In merito alla proposta, Vasseur afferma: “Questa soluzione renderebbe il format più dinamico. Si può discutere sul ritardo nella richiesta, ma penso che se siamo tutti convinti che dovremmo spingere per realizzarlo. Mi piace l’idea e io per primo non sono un grande fan delle prove libere, le trovo noiose. Sicuramente non per noi, perché i dati che raccogliamo durante le prove sono essenziali per capire al meglio il comportamento della monoposto sul particolare tracciato. In generale, penso che quelli più penalizzati siano i tifosi, poiché non hanno il quadro completo della situazione, non conoscendo il carico di carburante, la modalità del motore e molti altri dettagli”.

Il team principal della Ferrari continua: “Penso sia una buona decisione cercare di catturare più interesse e spalmarlo su tutto il fine settimana di gara e non concentrarlo solo nella gara della domenica o nelle qualifiche del sabato”. Vasseur poi conclude con un paragone rivolto agli altri sport dicendo: “Difficilmente negli altri sport, la gente si mette a vedere le sessioni di allenamento. La Formula 1 è probabilmente l’unico che le trasmette in tv“.

Margherita Ascè