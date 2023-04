Vasseur tiene alto il morale a Maranello: “Ferrari, guardiamo avanti”

Il boss della Ferrari, Frederic Vasseur, ha tirato le somme del GP d’Australia, ritenendosi soddisfatto dei passi avanti compiuti nonostante il doppio zero

A sentire le parole rilasciate da chiunque fosse vestito di rosso il 14 febbraio, giorno in cui la SF-23 veniva presentata al mondo in quel di Fiorano, non è sicuramente l’inizio di stagione che si aspettavano a Maranello. Partito con ambizioni iridate, il team italiano ha dovuto immediatamente fare i conti con una monoposto che finora ha mostrato più difetti che pregi. Tuttavia la Rossa, nonostante la casella alla voce punti reciti un sonoro zero, durante la tappa australiana ha mostrato segni di ripresa. A sottolineare i progressi di Ferrari ci ha pensato il suo Team Principal, Frederic Vasseur: “A Melbourne abbiamo fatto un passo avanti nella giusta direzione, anche se non abbiamo ottenuto punti. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi, la stagione è ancora molto lunga”.

Parola d’ordine, quindi, futuro. Sì, perchè con venti gare (e sei Sprint Race) ancora da disputare, la stagione è tutto fuorchè conclusa. E come testimonia il manager francese, la motivazione all’interno della squadra non manca: “Al momento i risultati non sono in linea con quelle che erano le aspettative e ne siamo consapevoli. – ha affermato a motorsport.com – Ciononostante, la prestazione vista in Australia ci dà fiducia per il futuro“.

Three down. 20 to go. We’ll be fighting all the way. pic.twitter.com/UGNN64e32U — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 11, 2023

L’ottimismo di Vasseur: “Motivazione alta, sento la fiducia della dirigenza”

L’anomala sosta a cavallo tra marzo e aprile concederà tre settimane di intenso lavoro, in primis a chi viene da prestazioni non esaltanti. Uno di questi è sicuramente Charles Leclerc che un anno fa guardava tutti dall’alto della classifica piloti, mentre oggi si ritrova decimo in graduatoria con soli sei punti e ben due ritiri. Vasseur, che conosce bene il monegasco sin dalle categorie minori, ne comprende la frustrazione: “Ho avuto modo di parlare con Charles e giustamente non era soddisfatto, così come Carlos. Da un certo punto di vista è positivo, mi preoccuperei se fosse il contrario”.

Positivo, come le risposte che arrivano dalla dirigenza del Cavallino Rampante nei confronti dell’ex Alfa Romeo, il quale ha confermato: “Godo della piena fiducia di John (Elkann, ndr) e Benedetto (Vigna, ndr). Inoltre, il clima all’interno della squadra è assolutamente buono, stiamo lavorando duramente per migliorare la situazione. Certamente non è stato l’inizio di stagione che volevamo, – chiosa il francese – ma posso assicurare che la motivazione a Maranello non manca“.