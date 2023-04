Calvin Lo interessato alla Formula 1?

La Formula 1 è oramai sotto i riflettori: dopo la proposta d’ingresso al Circus da parte di numerosi team, sembrerebbe che Calvin Lo sia interessato a farne parte

Calvin Lo è propenso ad entrare in Formula 1, il noto miliardario cinese è attratto dalla possibilità di acquistare uno dei numerosi team che vorrebbero introdursi entro il 2026. La scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei potenziali team è prevista per il 30 aprile, durante il weekend del GP dell’Azerbaigian. La FIA però ha recentemente dichiarato che la data di scadenza potrebbe prolungarsi per motivi amministrativi.

L’amministratore delegato della compagnia di assicurazioni RE Lee International, ha già un coinvolgimento con il team Williams dopo la sua vendita a Dorilton Capital nel 2020: “Potrei dire che ci sono coinvolgimenti attraverso società di investimento per co-investire in quella squadra” ha dichiarato a Reuters, nota agenzia di stampa britannica – “Ora stiamo facendo un’offerta per una nuova squadra che dovrebbe entrare per il 2026″

Nessuna partnership con Andretti-Cadillac e Hitech GP

Il miliardario cinese sembrerebbe orientato verso il Panthera Team Asia: “La parte finanziaria, che ci crediate o no, per me non sono il problema più grande. In questo momento ci sono alcune opportunità in arrivo e stiamo parlando abbastanza seriamente con alcune squadre. Sono solo qui ad aspettare, guardando i rapporti, guardando i numeri, assicurandomi che tutto vada bene a lungo termine” ha affermato.

Calvin Lo ha inoltre disapprovato le collaborazioni instaurate dalla Formula 1, che si è molto concentrata sugli investimenti negli Stati Uniti: “Penso che ci siano molti più investitori asiatici che vogliono entrare in questo sport, più di quanto possiamo immaginare“, ha dichiarato – “Sono abbastanza fortunato da poter conoscere molti di loro e hanno sondato ed espresso il loro interesse. Vorrei vedere la Formula 1 più disposta a coinvolgere maggiormente l’Asia, più talenti asiatici, e non solo i piloti” ha concluso.