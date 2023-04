Toto Wolff, quanto ancora resterà in Mercedes?

Dieci anni fa, il boss Mercedes, Toto Wolff faceva il suo ingresso come team principal. Ad oggi, il manager riflette sul suo futuro in Formula 1, e sulle scelte che in passato hanno condizionato la sua carriera

Stagione piuttosto pesante per Mercedes, che rispetto gli scorsi anni ha un boccone ancora troppo amaro da buttare giù. La concorrenza con Red Bull pesa già dalla sconfitta nel 2021, e da allora le cose sono solo peggiorate. Con una vettura non più performante come due anni fa, restare a galla sembra diventata una vera sfida. A risentirne, primo tra tutti è il team principal austriaco, che ha dovuto affrontare non pochi grattacapi negli ultimi due anni. Con una stagione 2023 ancora avara di successi, Toto Wolff, capo della Mercedes, si apre sul suo futuro nella casa automobilistica tedesca.

“Nel 2020 c’è stato in effetti un momento di riflessione. Il mio piano era quello di ritirarmi a 49 anni. Chiaramente quello che avevo in mente prima, era qualcosa che si basava su dinamiche diverse. Non avrei mai immaginato di essere ancora qui dopo i 50 anni. Ovviamente le cose per me sono cambiate, il mio progetto iniziale era quello di comprare le azioni di un azienda, svilupparla e poi venderla. Ma poi è iniziata la mia avventura in Formula 1 , e da li tutto è cambiato.”

“Nel 2020 sono arrivato alla conclusione che per la prima volta volevo restare esattamente dov’ero, quindi ho cambiato strategia. Nel 2013 ho firmato un contratto di 3 anni, e dopo di quello un altro ancora, e poi un altro. Così nel 2020 quando dovevo decidere il da farsi, ho deciso di restare” . In seguito il team prinipal Mercedes, conclude l’intervista, mostrandosi determinato e tenace sul raggiungimento degli obbiettivi posti per la stagione 2023. Nonostante le prestazioni, ottimi risultati sembrano giungere per la squadra tedesca, ma cosa possiamo ancora aspettarci ?