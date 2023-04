Mick Schumacher: il futuro in Audi sembra già sfumato

Il CEO di Audi Formula Racing ha affermato che il reclutamento dei piloti si concentrerà sull’abilità piuttosto che sulla nazionalità, a seguito dei legami con Mick Schumacher

Anche se mancano ancora tre anni al debutto di Audi in Formula1 e non è ancora arrivato il momento di restringere seriamente il campo dei candidati alla guida, ciò non impedisce a molti di speculare su chi potrebbe schierarsi per la prima volta in griglia di partenza con un’auto Audi.

Come spesso accade quando un nuovo team arriva in F1, è naturale pensare che un pilota del proprio Paese sia il favorito, motivo per cui il nome di Mick Schumacher è associato ad Audi. Il pilota di riserva della Mercedes, che ha trascorso due anni alla Haas prima di essere sostituito dal collega tedesco Nico Hülkenberg, sarebbe tra i candidati, ma il CEO di Audi AG Markus Duesmann ha dichiarato a marzo che non ci sono state “discussioni concrete” con il 24enne.

“Attualmente stiamo parlando con molti decisori, piloti, team manager“, ha detto Duesmann a Der Spiegel . “Non ci sono state discussioni concrete con Mick Schumacher in merito a un impiego”.

“Certo, i piloti tedeschi ci interessano tanto quanto interessano ai vertici della casa madre, ma questo non è un requisito per noi”.

Le prestazioni prima del nome

Adam Baker, CEO di Audi Formula Racing, ha parlato in termini simili, affermando che era più importante avere un pilota altamente qualificato piuttosto che dare priorità al luogo di origine di qualcuno.

“Con la prima gara tra tre anni, è troppo presto per parlare seriamente di piloti”, ha detto. “L’interesse per quell’argomento è ovviamente lì”.

“Ma qualsiasi decisione che prenderemo con i piloti, farà riferimento principalmente in base alle prestazioni. Questa è la massima priorità”.

Oltre al loro team di lavoro, Audi sarà un fornitore di power unit per il 2026, ma afferma che non ci sono stati colloqui con altri team su potenziali contratti con i clienti. “Ovviamente non possiamo escludere la fornitura di un team di clienti poiché siamo tenuti a farlo dalle normative”, ha affermato Baker.

“Ma con sei produttori ora registrati per il 2026, ovviamente, le possibilità sono scarse. Al momento non stiamo attivamente cercando un cliente”. “Il nostro focus è davvero sulla partnership di lavoro con Sauber“.