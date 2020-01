Vasseur: “Quest’anno avremo un’auto completamente nuova”

Lettura in 1 minuto

Con la stagione 2020 ormai alle porte, anche la scuderia italo svizzera inizia a scaldare i motori di quella che sarà una vettura dalle tante sorprese

Un’auto rivoluzionaria. Così si potrebbe descrivere la monoposto che Frederic Vasseur e i suoi porteranno in pista quest’anno. Il team principal dell’Alfa Romeo ha dichiarato di aver costruito e sviluppato una vettura completamente nuova, molto diversa da quella che abbiamo visto sfrecciare lo scorso anno.

Del resto, la nuova vettura è stata progettata sulla base degli errori commessi proprio nel 2019, con la speranza che questi abbiamo costituito una buona base di partenza. Più o meno a partire dalla metà della passata stagione, infatti, la scuderia ha iniziato a riscontrare dei problemi su cui ha poi lavorato a lungo.

UN TEAM DALLE ASPETTATIVE ELEVATE

Vasseur non ha dubbi su quello che sarà il futuro della sua squadra e, anzi, scommette fortemente nell’avere il successo a portata di mano. Al medium polacco Sport.Pl, il team principal ha dichiarato di avere grandi aspettative in vista del 2020, fiducioso che la monoposto possa regalare grandi emozioni.

A differenza degli altri team, la scuderia italo svizzera non è riuscita a risollevarsi come previsto, sebbene fosse la favorita per il quarto posto nel mondiale costruttori proprio a inizio anno.

“Abbiamo una macchina completamente nuova. Vedremo come andrà, ma penso che abbiamo una buona base di partenza. Dobbiamo migliorare quello che abbiamo imparato l’anno scorso e capire cosa stava accadendo, in modo da non essere poi così lontani nei momenti determinanti del mondiale”.

LA POSSIBILITÀ DI UN NUOVO SIMULATORE

In vista del nuovo mondiale, inoltre, Vasseur e i suoi hanno fatto sapere che potrebbero utilizzare un nuovo simulatore. Fino a questo momento i piloti hanno fatto uso di quello offerto dal team di Maranello, sfruttando la stretta collaborazione instauratasi tra i due team.

Tuttavia, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e la new entry Robert Kubica potranno mettere le mani sul proprio simulatore, avendo quindi una maggiore flessibilità e possibilità di raccogliere dati significativi. A farlo sapere sono stati diversi media italiani, tra cui anche La Gazzetta dello Sport. Secondo quest’ultima il nuovo macchinario prenderà sede nel quartier generale del team a Hinnwil.