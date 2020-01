Alfa Romeo comunica la nuova partnership con PNK ORLEN e annuncia Kubica come terzo pilota

Alfa Romeo si unisce a PNK ORLEN per un progetto sempre più ambizioso

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il team Alfa Romeo ha annunciato l’inizio della collaborazione con il colosso petrolifero polacco PNK ORLEN, avviando così una partnership pluriennale. L’entrata nel team del marchio, coinvolgerà anche Robert Kubica, che entrerà a far parte del team in qualità di pilota di riserva.

La multinazionale entrerà anche a far parte del nome della scuderia, che dalla stagione 2020 si chiamerà Alfa Romeo Racing ORNEN, diventando così co-sponsor del team. L’azienda petrolifera è un colosso operante in diversi paesi europei e non, oltre al paese di origine è presente anche in Germania, Repubblica Ceca, Lituania, Slovacchia e in Canada.

“L’entusiasmante nuova partnership con PKN ORLEN è una dichiarazione di intenti per entrambe le parti” – ha esordito il team principal della scuderia elvetica, Frederic Vasseur. “È la prova dell’ambizione del nostro progetto comune e del nostro desiderio di competere ai vertici della Formula Uno. Il supporto PKN ORLEN per l’eccellenza trova un partner perfetto nel nostro team.”

“Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto a Robert a casa e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con lui. È un pilota che non ha bisogno di presentazioni: uno dei più brillanti della sua generazione e uno che ha mostrato il vero significato della determinazione umana nella sua lotta per tornare alle corse dopo il suo incidente di rally. Il suo feedback sarà prezioso mentre continuiamo a spingere il nostro team verso la parte anteriore della griglia.”

“La partnership tra PKN ORLEN e Alfa Romeo Racing, unita al notevole e incessante supporto di Alfa Romeo, ci consente di creare una piattaforma preziosa non solo per la promozione globale dei nostri marchi, ma anche per la Formula 1 e tutti i fan automobilistici. Non vediamo l’ora di avere anni di successi insieme”.

Tanta voglia di inoltrarsi nel nuovo progetto per Robert Kubica, che rimarrà all’interno del Circus, pur non in veste di pilota ufficiale: “Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera quando mi unirò all’Alfa Romeo Racing ORLEN. Questa squadra occupa un posto speciale nel mio cuore e sono felice di vedere alcuni volti ancora qui dai miei anni a Hinwil.”

“Il tempo e le circostanze sono ovviamente diversi, ma sono convinto che troverò la stessa determinazione e la stessa fame per riuscire. Non vedo l’ora di aiutare Alfa Romeo Racing ORLEN a fare il prossimo passo avanti.”