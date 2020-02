Vasseur: “La C39 è frutto del duro lavoro”

Prima dell’accensione dei semafori, che segnano l’inizio dei test di Barcellona, i piloti del team svizzero dell’Alfa Romeo hanno svelato il nuovo progetto.

La livrea, svelata questa mattina a Barcellona, presenta un design deciso per rendere omaggio alla tradizione Sauber Motorsport, che quest’anno compie il 50esimo anniversario della fondazione del team. Nonostante la nuova monoposto possa sembrare molto simile a quella dell’anno precedente, la C39 presenta, invece, un concetto completamente nuovo che aiuta il team a progredire sempre di più per avanzare fino alle prime posizioni della griglia. A suggerirlo sono stati Vasseur, team principal, e Monchaux, direttore tecnico, nelle prime dichiarazioni che hanno rilasciato in giornata.

VASSEUR: “VOGLIAMO FARE UN LAVORO MIGLIORE DOMANI DI QUELLO FATTO OGGI”

Il team principal ha esordito affermando: “La C39 è il prodotto del duro lavoro e della visione di un grande gruppo di persone altamente impegnate. Questa è la testimonianza della qualità di tutti i membri del nostro team. Speriamo che ci possa aiutare a far avanzare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi. L’obiettivo principale non è cambiato: vogliamo sempre migliorare e fare un lavoro migliore domani di quello che abbiamo fatto oggi”.

Ha poi aggiunto: “Siamo un team in crescita e dobbiamo ancora migliorare in ogni singola area e in ogni singolo reparto dell’azienda. Questo è un progetto a tempo indeterminato, non c’è un traguardo perché tutti devono essere completamente concentrati e dedicati. Stiamo andando avanti, abbiamo già fatto un grande passo rispetto a dove eravamo all’inizio del 2018, ma dobbiamo continuare su questa strada”.

MONCHAUX: “LA C39 È L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO 2019”

A esprimere la propria opinione sulla monoposto 2020 è stato anche il direttore tecnico Jan Monchaux: “La C39 è un’evoluzione della vettura dello scorso anno, anche se non condividono molti aspetti. Abbiamo migliorato ulteriormente la nostra vettura, esclusi i cerchi, gli pneumatici e alcune componenti interne. È il classico processo di costante miglioramento nonostante sia una monoposto nuova di zecca”.

Ha poi concluso sostenendo: “Ci aspettiamo di migliorare ciò che abbiamo realizzato la scorsa stagione, fare un passo avanti e sperare di poter lottare per la posizione al vertice del centrocampo”.