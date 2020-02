Follow on Twitter

Livrea simile al 2019 per l’Alfa Romeo C39

Saranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi i piloti titolari. La new entry è Robert Kubica come pilota di riserva

Dulcis in fundo, è arrivata la presentazione dell’Alfa Romeo PKN Orlen C39, pochi minuti prima dell’inizio della prima giornata di test sul circuito di Barcellona.

Poche novità rispetto alle stagioni passate: il rosso e il bianco continuano a dominare la livrea del team italo-svizzero, come accade dal 2018, quando il marchio italiano comparve sulla carrozziere delle vetture del team Sauber.

La C39 era comparsa per la prima volta sul circuito di Fiorano la settimana scorsa, in occasione di un evento organizzato per la giornata di San Valentino.

In quell’occasione, la vettura era stata mostrata in una speciale livrea camo che tanto era piaciuta ai tifosi.

I PILOTI

I confermatissimi piloti titolari saranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Alla presentazione era presente il nuovo pilota di riserva, Robert Kubica, impegnato anche nel DTM. Toccherà a Tatiana Calderon fungere da pilota di sviluppo.

OBIETTIVO: MIGLIORARE NELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE

L’Alfa Romeo punta a migliorare i risultati del 2019, dove ha ottenuto come miglior risultato un quarto posto a Interlagos con Kimi Raikkonen dopo un finale in calo rispetto ai primi GP.