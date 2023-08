Vasseur: “Il dominio Verstappen non danneggia la Formula 1”

La stagione 2023 è dominio Verstappen, tuttavia Vasseur ritiene che ciò non condiziona la Formula 1. L’olandese deve essere visto come uno stimolo per gli altri team

Una sola parola per la stagione 2023: dominio Verstappen. Attualmente l’olandese si trova in testa alla classifica piloti con 314 punti e 8 vittorie consecutive. Molti ritengono che le gare siano monotone e che il verdetto sia già deciso o che Verstappen stia conducendo un campionato a sé stante.

Vasseur è di tutt’altra opinione. Il team principal della Ferrari ritiene che il dominio Verstappen non danneggi la Formula 1, anzi costituisce uno stimolo per le altre scuderie affinché queste possano colmare il gap con il team di Milton Keynes. “Verstappen non sta danneggiando la Formula 1, sta semplicemente facendo un lavoro fantastico. Si sta comportando meglio degli altri… lui e la sua squadra”, ha dichiarato il francese.

Anche se prima di ogni gara è facile prevedere il vincitore, il team principal transalpino ha ragione sul fatto che il suo talento e il suo lavoro vengano semplicemente ricompensati. Non a caso, sebbene la RB19 sia una monoposto assolutamente efficace in tutti i suoi campi, se confrontiamo i risultati di Verstappen con quelli del compagno di squadra, questa è una chiara dimostrazione dell’abilità e della destrezza del pilota. Dunque, sicuramente la monoposto gioca un ruolo importante, ma altrettanto rilevante è il contributo del pilota.

We’ve been treated to some iconic moments over the airwaves in 2023! 🦆#F1 @paramountplus — Formula 1 (@F1) August 8, 2023

Il punto sulla Ferrari

Anziché criticare il dominio Red Bull, Vasseur crede che sia opportuno valutare i problemi della SF-23 e di questa stagione alquanto discutibile. La vettura funziona meglio su alcuni circuiti e non così bene su altri, ecco perché è necessario ottimizzare le prestazioni in modo che sia forte su tutti i circuiti.

“Dobbiamo ancora capire perché funzioniamo meglio su alcuni circuiti e non così bene su altri. Penso che le altre squadre siano nella stessa situazione, siamo tutti un po’ irregolari. […] È troppo presto per trarre conclusioni, ma credo che sarà così fino alla fine della stagione. Dobbiamo capire perché siamo più deboli in determinate situazioni e cercare di porvi rimedio”, ha commentato Frédéric Vasseur. Bisogna sempre ricordare che c’è sempre il il tetto di bilancio da rispettare, motivo per cui occorre massimizzare il più possibile il pacchetto.