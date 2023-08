Quali sono i migliori 5 piloti della stagione (finora)?

Fra i migliori piloti di questa prima metà di stagione di Formula 1 non si può che non mettere Max Verstappen, e poi chi altri?

La pausa estiva, si sa, è periodo di prime riflessioni. Si guarda difatti alla prima metà della stagione di Formula 1 del 2023 analizzando ciò che è successo, dalle performance delle squadre (e delle rispettive vetture) a quelle, in particolare, dei piloti in pista. Cerchiamo quindi di stilare una piccola lista riguardante quelli che in questi mesi si sono messi in mostra per costanza e rendimento.

Max Verstappen – in cima alla lista non poteva che non essersi quello schiacciasassi di nazionalità olandese che, su dodici Gran Premi corsi, ne ha vinti ben dieci. Il classe ’97 ha ormai raggiunto una consapevolezza di sé e del mezzo che ha a disposizione che può essere paragonata solo a quel Lewis Hamilton ed a quella Mercedes che qualche anno fa facevano man bassa della concorrenza. È certo questa una situazione che si ripete ogni qual volta un grande pilota ha fra le proprie mani la miglior vettura del lotto. Ma forse in questa misura come sta avvenendo quest’anno lo avevamo visto altre poche volte.

Fernando Alonso – con una macchina competitiva il “ragazzino” delle Asturie ha sottolineato il fatto che l’età è solo un numero. Dopo quasi un decennio lo spagnolo si è ritrovato alla guida di una macchina competitiva che gli ha permesso stabilmente di raggiungere il podio. O almeno fino al momento in cui gli altri hanno cominciato a sviluppare sovrastando l’Aston Martin e le conseguenti aspirazioni del pilota.

Lewis Hamilton – le abilità di uno che in carriera si è conquistato sette titoli mondiali imponendo record strabilianti che di certo non scompaiono. Dopo un anno difficile come lo era stato il 2022, con la W14, nonostante non sia quella monoposto capace di battagliare con la Red Bull, il britannico si è ritrovato riuscendo a mettere in ombra anche il compagno di squadra. Una delle sue soddisfazioni sarà stata sicuramente l’essere riuscito a muovere nuovamente (e finalmente) il numero di pole position.

Alex Albon – la Williams non è quella gran vettura che ti permette di ottenere chissà che risultati. Eppure il thailandese si è fatto notare, eccome. Con piazzamenti a punti raggiunti per la propria guida e non per fortuna o disgrazie altrui. Undici i punti guadagnati con il decimo posto in Bahrain, il settimo in Canada e l’ottavo in Gran Bretagna che sono anche quelli che può vantare la squadra inglese in classifica costruttori.

Lando Norris – l’inizio del 2023 della McLaren è stato a dir poco disastroso però poi la squadra è cresciuta. I suoi piloti però sono stati una costante positiva, specialmente uno dei due. Le prestazioni che rimangono impresse non sono solo i due secondi posti di Silverstone e dell’Hungaroring. Ma soprattutto gli altri piazzamenti a punti come quello dell’Australia quando ancora la MCL60 non era all’altezza dei rivali.