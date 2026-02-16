Vasseur e il cambio di ingegnere di Hamilton: “Basta!”

Vasseur chiede di smettere di parlare del cambio ingegnere di Hamilton

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha chiesto espressamente ai media di smetterla con la storia del cambio di ingegnere di Lewis Hamilton per la stagione del 2026. Questa dichiarazione arriva dopo che il pilota britannico, dopo i test del Bahrain, aveva comunicato che l’arrivo di un nuovo ingegnere di gara a metà stagione si sarebbe potuto rivelare “dannoso”.

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha vissuto un 2025 da incubo. La sua prima stagione “in rosso” si è conclusa con zero podi e zero vittorie (escludendo la Sprint della Cina), la peggior stagione della sua carriera. Lo scorso anno è stato caratterizzato da una serie di imbarazzanti e tesi scambi via radio con Riccardo Adami, l’allora suo ingegnere di gara. Adami, in precedenza, aveva lavorato con Sebastian Vettel e Carlos Sainz.

Lo scorso mese, la Ferrari ha riferito che Hamilton lavorerà insieme ad un nuovo ingegnere di gara nel 2026, visto il trasferimento di Adami a un nuovo ruolo all’interno del Reparto Corse. Cedric Michel-Grosjean, ex ingegnere di pista di Oscar Piastri, dovrebbe diventare il nuovo ingegnere di gara di Hamilton. Tuttavia, Michel-Grosjean si trova, al momento, in una “pausa di carriera” dopo aver lasciato il suo posto in McLaren alla fine della scorsa stagione. Perciò pare improbabile che inizi a lavorare al fianco del britannico per qualche settimana.

Hamilton: “Cercherò comunque di fare del mio meglio”

Durante i test pre-stagionali, Hamilton è stato seguito da Carlo Santi, ex ingegnere di pista di Kimi Raikkonen. Il pilota iridato ha dichiarato che l’identità del suo nuovo ingegnere di pista cambierà ancora, entro poche gare dall’inizio della stagione. Poi, ha continuato dicendo che questo continuo cambiamento rischia di risultare “dannoso” per la sua corsa all’ottavo titolo mondiale.

Il pilota ha poi promesso che cercherà di fare del suo meglio per concludere positivamente il 2026. Per alcuni, questi commenti di Hamilton rappresentano delle scuse eventuali per un’altra stagione sottotono. Vasseur ha insistito sul fatto che il britannico è in ottima forma in vista della nuova stagione e che la collaborazione tra team e pilota è molto buona.

Vasseur: “Basta parlare di questa storia!”

A Fred Vasseur è stato riferito quanto detto da Hamilton, ma lui ha prontamente risposto: “Non è esattamente la discussione che abbiamo avuto. Penso che la collaborazione tra il team e Lewis al muretto dei box sia molto buona“. Poi ha continuato: “È molto sicuro di sé e molto aperto al sostegno reciproco. Sono molto fiducioso e continueremo a migliorare. La mentalità è quella di cercare di fare un lavoro migliore domani rispetto ad oggi”.

Poi ha sottolineato: “Penso che se ci sono aspetti in cui possiamo migliorare, continuerò a spingere in quella direzione, ma Lewis ha un’ottima mentalità“. Poco dopo, su un’altra domanda relativa al cambio di ingegnere di Hamilton, il francese lo ha interrotto: “Per favore, basta con questa storia! Con 22 vetture, si hanno circa sei o sette nuovi ingegneri ogni anno e lo stesso vale per i direttori dei team”.

“Probabilmente sono tra quelli che sono rimasti più tempo, insieme a Toto. Si cambiano tre o quattro team principal ogni anno e non è la fine del mondo“, ha precisato. “Il team oggi è composto da circa 1500 persone, non si tratta di un solo ingegnere di gara”. Ha poi concluso: “Il ragazzo che vedete al muretto dei box è a capo di un team di persone che lavorano sulla vettura. Non è questione di singoli individui. In Formula 1 è sempre una questione di squadra“.