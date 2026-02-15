McLaren: Mercedes e Ferrari “più veloci” nei test

Il team principal della McLaren parla di Mercedes e Ferrari

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha ammesso che Mercedes e Ferrari erano “più veloci di loro” nelle simulazioni di gara. Con la Mercedes in difficoltà nella seconda metà dei test, la Ferrari ha superato il team britannico in termini di distanza percorsa. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono dimostrati veloci nelle giornate di giovedì e venerdì, e Stella afferma che entrambi i team sembrano essere un passo avanti in questa fase.

Secondo le dichiarazione di Stella, anche Red Bull è “ben equipaggiata”, quindi crede che nessuna di queste squadre abbia mancato l’obiettivo. “In termini di ritmo di gara, posso confermare che quello della Ferrari sembra piuttosto competitivo,” ha dichiarato. “Invito tutti a non dare troppo peso a ciò che vediamo nei test. Tuttavia, in termini di prime indicazioni, dal punto di vista della competitività penso che si possa sicuramente mettere Mercedes e Ferrari in cima alla lista” ha spiegato in seguito.

McLaren chiede interventi prima di Melbourne: “sicurezza al primo posto”

Il manager della squadra britannica ha esortato la FIA ad appuntare delle modifiche per stabilire più sicurezza in griglia. “Dobbiamo assicurarci che la procedura di partenza permetta a tutte le vetture di avere la power unit pronta. La griglia di partenza non è il luogo in cui vuoi avere vetture lente a scattare” ha spiegato. “Ci sono temi molto più importanti della competitività. La sicurezza è un interesse superiore” ha aggiunto, ribadendo l’importanza di intervenire prima del Gran Premio d’Australia.

Nonostante le buone prime impressioni emerse dai test, Stella continua a credere che la gara a Melbourne sarà vinta dalla squadra con “la migliore vettura nel complesso” e che i risultati non saranno dettati solo dalle power unit. “La vettura più veloce in Australia sarà quella che avrà la migliore efficienza aerodinamica. Avrà un propulsore ovviamente competitivo e sarà più veloce in curva. Si torna al fatto che questa è una Formula 1 complessa, ma penso ci abitueremo” ha dichiarato.

La prima fase di test pre-stagionali si conclude con un totale di 2.283km percorsi da Norris e Piastri. “Entrambi i piloti hanno fornito dati preziosi in ciascuna delle loro sessioni. Ci sono alcune cose su cui dobbiamo lavorare, ma lasciamo il primo test con le idee chiare su questi requisiti”, ha concluso Andrea Stella.