UFFICIALE: Hamilton e Adami ai saluti, nuovo ruolo per l’ingegnere

Adami cambia ruolo: da ingegnere di pista di Lewis Hamilton a membro dell’FDA

Riccardo Adami non sarà più l’ingegnere di pista di Lewis Hamilton nel 2026, lo confermano diverse fonti tra cui Autoracer.it e Motorsport.com nella giornata del 16 gennaio. L’italiano si sposta verso l’Academy, dove ricoprirà il ruolo di Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager. Colpo di scena o la notizia che tutti ci aspettavamo? Non è un segreto che la prima stagione del pilota inglese in rosso sia stata la più difficile della sua carriera incrinando, con ogni probabilità i rapporti con l’ingegnere italiano. La tensione, già percepita a più riprese durante il Campionato con vari team radio non proprio amichevoli, era sempre stata smentita con vigore dai due. Di fatto, non è raro che un pilota si rivolga duramente al proprio ingegnere durante lo stress della gara, soprattutto in situazioni complesse. Ed i piloti Ferrari, conoscono molto bene la pressione durante una stagione non ottimale al punto da sfogarsi spesso via radio con il team. Parole dure sì, spesso dettate dalla tensione accumulata più che da attriti personali.

Il futuro di Lewis in rosso

La notizia, oggi resa ufficiale, apre ad una serie di interrogativi importanti in vista dell’imminente stagione 2026. Chi affiancherà Lewis? Con Adami in panchina, il pilota inglese perde un’importante risorsa. Per ora nessuna alternativa ufficiale da parte del team, ma ci si chiede se il nuovo ingegnere, verrà scelto all’interno di casa Ferrari o fuori da essa. Ciò che possiamo dire con certezza è che la scelta sarà cruciale, non solo per il nuovo campionato ma anche per il futuro del sette volte campione del mondo.

IN AGGIORNAMENTO