Primi giri di Sainz al Madring: le reazioni dei tifosi

Sainz al Madring: le reazioni del pubblico al nuovo circuito

Carlos Sainz ha offerto ai fan una prima occhiata al circuito di Madring, suscitando reazioni contrastanti. Il debutto del circuito di Madrid, di nuova costruzione, è previsto al Gran Premio di Spagna a settembre. Lo spagnolo ha affrontato il nuovissimo tracciato al volante di una Ford Mustang GT da 450 CV. Sebbene il pilota della Williams abbia affermato che la pista di 5,4 km e 22 curve sia più veloce di quanto sembri, la reazione dei fan è stata divergente.

“La parte con la grande inclinazione è fantastica, in netto contrasto con quanto sia orribile il resto del percorso”, ha commentato un fan su Reddit. Un altro ha aggiunto: “Probabilmente uno dei layout più brutti che abbia mai visto”. Altri commenti, invece, si sono mostrati più ottimisti riguardo alla gara inaugurale di settembre. “Sono davvero entusiasta. Penso che il contrasto tra gli spazi urbani e la pista dedicata sarà interessante. E la nuova pista sembra davvero ampia”, ha scritto qualcuno.

Qualcun altro è intervenuto: “La pista è fantastica, è solo che alla gente piace criticare tutto adesso”. Tra le altre reazioni si leggono commenti come: “La prima metà sembra abbastanza buona, ma la seconda è piuttosto mediocre” e “Non so come spiegarlo, ma se si ruota il tracciato di 80° in senso antiorario, l’aspetto migliora notevolmente”. Il Madring è il primo circuito ibrido: una parte è urbana, in pieno stile cittadino, mentre l’altra parte è pista apposita, con grandi sezioni aperte.

The first full lap of Madring! Carlos Sainz takes the honour of driving the first laps of the new track in Spain! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/fDnlKW2b8T — Formula 1 (@F1) May 16, 2026

Sainz: “Madrid ha il potenziale per diventare il miglior circuito del mondo”

Carlos Sainz è stato annunciato come ambasciatore del marchio per il circuito di Madring nel 2025. “Madrid è la città migliore del mondo e il posto che mi manca di più quando sono lontano”, ha dichiarato il pilota al momento dell’annuncio. “È stata una decisione facile diventare ambasciatore del Madring perché credo fermamente che possiamo costruire il miglior circuito del mondo”. “Ho piena fiducia in Madrid: è imbattibile. E ci stiamo impegnando al massimo”, ha concluso Sainz.

La Spagna vedrà nel calendario due Gran Premi: a Barcellona il 14 giugno e a Madrid il 13 settembre. Dal 2027 Barcellona lascerà il posto al Portogallo, per poi entrare in rotazione con Spa dal 2028. Madrid sarà, quindi, il riferimento del Gran Premio di Spagna per i prossimi anni.