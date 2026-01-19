Vasseur difende la scelta Ferrari: “Hamilton e Leclerc concordano”

Il team principal Ferrari spiega lo stop allo sviluppo della SF-25 e il focus sul 2026: Hamilton e Leclerc non avrebbero cambiato decisione

Fred Vasseur difende la scelta della Ferrari di interrompere anticipatamente lo sviluppo della SF‑25 per concentrare tutte le risorse sul progetto 2026. La decisione è arrivata nella seconda parte della stagione, quando il divario dalla McLaren era evidente. Il 2025 è stato così un anno difficile, senza vittorie e con la Ferrari lontana dal vertice, ma Vasseur è convinto che la strategia fosse inevitabile: “Se continui a sviluppare la vecchia vettura, magari raggiungeresti la McLaren in dieci gare… ma non è una strategia sostenibile”. La scelta, razionale e condivisa internamente, ha trasformato la stagione in una fase di transizione. Pur comprendendo la frustrazione dei piloti, Vasseur sottolinea che nemmeno Hamilton e Leclerc, col senno di poi, cambierebbero questa decisione.

Vasseur difende la scelta strategica della Ferrari: focus sul 2026

La decisione di fermare lo sviluppo della SF‑25 non è stata casuale, ma basata su dati e valutazioni tecniche. Secondo Fred Vasseur, il divario dalla McLaren era ormai troppo ampio per essere recuperato nel breve termine. Continuare a investire sulla vettura 2025 avrebbe significato risorse sprecate senza un reale vantaggio in pista. Vasseur ha spiegato: “Guardando il piano di sviluppo, era chiaro dove concentrare le energie: il nuovo regolamento 2026 offre opportunità molto più importanti”.

La scelta è stata quindi strategica e lungimirante, pensata per preparare la Ferrari a una stagione di transizione tecnica e garantire un progetto competitivo per il futuro. Per questo motivo, il team ha deciso di puntare sul lungo termine, con l’obiettivo di arrivare al 2026 con una monoposto più solida e pronta a lottare per il vertice.

Dietro le scelte Ferrari: il punto di vista del team principal

Vasseur evidenzia che decisioni come questa non riguardano solo numeri, ma anche la gestione delle emozioni dei piloti e del team. “Quando si parla davanti ai media o alla TV, le parole possono sembrare emotive, e questo fa parte della vita del motorsport”, ha spiegato. Leclerc e Hamilton hanno sempre dato il massimo: “Charles ha spinto dall’inizio alla fine, mostrando un impegno enorme. È normale che a volte ci sia frustrazione, ma questo non cambia la valutazione della scelta tecnica”. Secondo Vasseur, una comunicazione chiara all’interno del team è fondamentale per mantenere coesione e motivazione, bilanciando le emozioni dei piloti con la strategia di lungo termine.

di Aurora La Rocca