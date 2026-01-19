Rivalità Perez-Ocon: “C’era molta pressione”

Force India

“Sì, c’era molta pressione“, ha rivelato Esteban Ocon nell’ultimo video “Off The Grid”, che all’epoca era un ventenne con una grande voglia di dimostrare il suo valore durante la sua prima stagione di Formula 1. “Gareggiavo contro qualcuno di grande esperienza: Checo. Faceva costantemente punti tra i piloti di centrogruppo, probabilmente era il più costante”, ricorda il pilota francese. La rivalità Ocon-Perez è stata una delle più discusse della stagione 2017 e ha profondamente segnato la scuderia.

La Force India, scuderia con sede a Silverstone, attiva dal 2008 al 2018, non ha mai vinto una gara di F1. Nonostante ciò, è stata considerata una delle squadre di mezza classifica più competitive e regolari, tanto che riuscirono ad arrivare quarti nella classifica costruttori nel 2017. Una stagione in cui hanno anche sfiorato un podio con Perez al Gran Premio di Spagna e uno ottenuto solo nella stagione successiva sempre grazie a Checo che era riuscito ad arrivare terzo in Azerbaijan. Tutto questo prima che la squadra fosse acquisita da Lawrence Stroll per salvarla dal fallimento e si trasformasse in quella che oggi è l’Aston Martin Aramco F1 Team.

Rivalità Ocon – Perez

Grazie alle macchine molto prestanti di Force India, i punti ottenuti dai giovani piloti sarebbero potuti essere molti, se non fosse stato per i vari scontri. Ricordiamo nel 2017 l’incidente in Azerbaijan, che avrebbe potuto costare alla squadra un doppio podio, visto lo scontro avvenuto in quarta e quinta posizione. A questo si aggiungono le liti al Gran Premio del Canada, dove Checo non aveva seguito gli ordini del team e gli scontri avvenuti a Spa-Francorchamps. Per quanto riguarda quest’ultimo, Ocon aveva poi commentato: “Non so se vuole morire o qualcosa del genere. Oggi abbiamo perso molti punti. Abbiamo corso molti rischi. Stiamo rischiando la vita per niente e senza motivo”. Questo a causa della dura difesa di Perez che aveva stretto Ocon contro il muro interno.

Le ultime dichiarazioni

Ora Ocon è in grado di rivedere il passato sotto una nuova luce e parlando degli eventi accaduti al tempo e della rivalità con Perez, ha commentato: “Ho iniziato chiaramente in difficoltà nella prima gara (del 2017), ma poi sono riuscito a recuperare bene. Da lì abbiamo iniziato a correre molto ravvicinati. Ci sono stati momenti in cui ho commesso degli errori, e momenti in cui non ritengo che sia stata necessariamente colpa mia”.

“Ci sono cose che avrei voluto cambiare. Come Spa, per esempio. Momenti del genere non sarebbero dovuti accadere. Sono costati alla squadra. Sai, ho commesso degli errori nel corso della mia carriera, e cose che non avrei dovuto fare nelle corse. Ma è così che si impara. Tutti commettiamo errori, ma è così che si può migliorare“.

di Beatrice Bertolotti