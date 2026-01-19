Motore Red Bull 2026: Verstappen sulle voci del possibile trucco

Red Bull potrebbe aver trovato un modo per potenziare il motore nel 2026

Il 2026, per tutto il mondo della Formula 1, rappresenta un anno di cambiamenti. Da quest’anno, infatti, il regolamento presenta importanti novità. Le monoposto saranno più leggere, i carburanti sostenibili, cambierà l’aerodinamica, l’MGU-H (motore elettrico che permette di recuperare energia dal turbo) e il DRS spariranno, saranno adottate nuove misure di sicurezza, nuovi pneumatici, nuovi costruttori e, soprattutto, una nuova power unit. Su questo ultimo punto sono molte le speculazioni, tanto che si parla già di un possibile trucco adottato da Red Bull per il motore 2026.

Pare che due costruttori, Red Bull e Mercedes, abbiano trovato una falla all’interno del regolamento di Formula 1 del 2026 e che abbiano sfruttato questa “zona grigia” a loro vantaggio. Questo susseguirsi di voci ha fatto sì che anche altri costruttori si muovessero in cerca di possibili soluzioni per colmare questa lacuna. La FIA ha già comunicato che provvederà ad un incontro con i produttori di power unit il 22 gennaio, per poter discutere l’argomento in vista dell’imminente inizio di stagione.

Verstappen: “Io penso solo a guidare”

Il presunto trucco utilizzato da Red Bull prevederebbe un vantaggio di 15 CV in più rispetto al calibro standard. Un cambiamento molto significativo, soprattutto se ricordiamo che la velocità di una monoposto è molto importante per una performance vincente. Max Verstappen, pilota di punta del team austriaco, ha di recente parlato della questione a Bloomberg: “È impossibile saperlo. Tutti stanno provando a dare il massimo e, soprattutto da parte mia, devo concentrarmi sulla guida“.

Il pilota olandese continua: “Non sono lì per essere il tecnico del motore a spiegarti tutto nei dettagli. Alla fine è anche una questione che deve essere risolta dalla FIA e dai produttori di motori”. “Guido l’auto e ho fiducia che da parte nostra cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per ottenere le massime prestazioni dal motore“. Verstappen, infatti, afferma che dà poca importanza ed attenzione a ciò che le voci dicono.

Le nuove monoposto verranno sottoposte a un test a porte chiuse la prossima settimana, prima che si dia il via ufficiale al 2026 con i primi test pre-stagionali in Bahrain. Tra le novità spunta l’opportunità di regalare ai tifosi nuove modalità di sorpasso e maggiore azione ruota a ruota. Su questo, Verstappen dichiara: “È un po’ troppo presto per dire che sarà più facile sorpassare. Non ne ho idea. Tutto è ancora sconosciuto. Le auto sono più belle quando sono un po’ più piccole e non così larghe”. Poi conclude: “Una volta che saremo in pista, sarà più facile capire cosa sta succedendo e dove stiamo andando”.

di Gaya Spalazzi