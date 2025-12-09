Valtteri Bottas: il primo giorno in Cadillac

Valtteri Bottas si prepara al suo ritorno in Formula 1 come pilota Cadillac in questa prima settimana di test

Il pilota finlandese ha concluso la sua ultima stagione all’interno della classe regina nel 2024, in qualità di pilota Sauber. Con 246 partenze e 67 podi, ha trascorso l’anno 2025 come pilota di riserva per la Mercedes, team nel quale ha corso dal 2017 al 2021 accanto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, sostituendo Nico Rosberg in seguito al suo ritiro. Successivamente alla sedia ottenuta con la Cadillac, Valtteri Bottas si trova a Silverstone per conoscere meglio la sua nuova squadra e iniziare i primi test.

“Sono entusiasta di iniziare finalmente come pilota del Cadillac Formula 1 Team”, dichiara Bottas. “Questo è un momento di orgoglio nella mia carriera, perché segna l’inizio di un nuovo capitolo sulla griglia di partenza con un team che sta iniziando il suo viaggio in questo sport. C’è molto duro lavoro da fare, quindi non vedo l’ora di mettere a frutto la mia esperienza per aiutare la squadra, ora che sono pienamente a bordo”.

Le dichiarazioni del team principal e i programmi futuri

“È fantastico avere finalmente Valtteri a bordo e integrato nel team“, afferma Graeme Lowdon, attuale team principal della Cadillac. “Ci stiamo organizzando da diverso tempo, quindi è bellissimo assistere a questi momenti concreti prima della nostra stagione in pista. Sono orgoglioso del lavoro che tutti stanno facendo all’interno del team. La Formula 1 è il più grande gioco di squadra del mondo, ed è in momenti come questo che si vedono le capacità, la competenza e il talento che abbiamo”.

Il mese scorso, la Cadillac ha effettuato alcuni test ad Imola utilizzando in prestito la SF-23, al fine di mettere alla prova l’aspetto operativo della guida di una monoposto in Formula 1. Suddetti test sono stati eseguiti dal compagno di squadra di Bottas, Sergio Perez. Attualmente, la Cadillac pianifica di mettere in moto la sua nuova vettura entro Natale, in modo tale da poterla collaudare a gennaio, in vista dei test pre-stagionali di apertura a Barcellona dal 26 al 30.