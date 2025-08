Ungheria, Leclerc furioso: Ferrari crolla dopo la pole

In Ungheria sfuma la vittoria per Leclerc: durissimo team radio contro la Ferrari

Dopo la favola del sabato, la realtà ha colpito duro la domenica per il monegasco. Leclerc aveva conquistato una pole eccezionale in Ungheria, ma in gara la sua Ferrari lo ha tradito, bruciando probabilmente l’unica vera opportunità della scuderia di vincere un Gran Premio in questa stagione. Un epilogo amaro per il pilota della Rossa, che dalla pole position è finito fuori dal podio, peggiorando la sua frustrazione per un risultato che sembrava proprio a portata di mano. “È questo che rende la frustrazione ancora più grande” ha dichiarato Charles Leclerc.

Il pilota monegasco è partito bene allo spegnimento dei semafori, rimanendo davanti a Piastri in curva 1 e mantenendo la leadership fino al primo pit stop. Leclerc si è fermato dopo l’australiano, riuscendo comunque a rientrare davanti. Ma proprio quando le sorti della gara sembravano già scritte, Lando Norris ha sorpreso tutti optando per una strategia a una sola sosta.

Dopo la prima sosta, Leclerc e Piastri si sono ritrovati alle sue spalle. I due hanno iniziato a ridurre il gap grazie al vantaggio delle gomme più fresche. Quando Norris ha effettuato la sua unica sosta, ha perso la posizione. Sembrava il momento giusto per Leclerc, ma l’illusione è durata poco. Costretto a rientrare ai box una seconda volta, ha perso il vantaggio accumulato e Norris è tornato al comando. Da lì in poi, per Leclerc, è crollato tutto.

Il telaio, la pressione delle gomme e il miracolo sfumato

Modifiche sospette alla pressione delle gomme sulla sua SF-25 hanno compromesso l’aderenza e il ritmo gara, spingendo Leclerc, ignaro del danno al telaio, a un furioso sfogo via radio nei confronti del team. “È incredibilmente frustrante“, ha detto il monegasco. “Abbiamo perso tutta la competitività. Dovete solo ascoltarmi. Avrei trovato un altro modo per gestire questi problemi. Ora è semplicemente inguidabile. È un miracolo se finiamo sul podio“.

Miracolo, che poi, non si è concretizzato: Leclerc ha chiuso al quarto posto, alle spalle di George Russell. Il distacco dal vincitore, Lando Norris, era di 37 secondi, salito poi a 42 in seguito a una penalità di cinque secondi per una difesa aggressiva sulla Mercedes. La McLaren ha conquistato il settimo 1-2 stagionale, raggiungendo la sua vittoria numero 200. Leclerc non ha nascosto il rammarico per una Ferrari che, secondo lui, in Ungheria ha buttato via “l’unica vera occasione di vincere un gran premio quest’anno“.

Anna Cacciatori