Brundle commenta il futuro di Hamilton: addio alla F1 in vista?

Martin Brundle riflette sul momento difficile di Hamilton e ipotizza un suo possibile addio al Circus

Martin Brundle accende i riflettori sul futuro di Lewis Hamilton, lasciando intendere che l’addio del sette volte iridato alla Formula 1 potrebbe non essere poi così lontano. Secondo l’ex pilota e attuale commentatore, il livello di stress e le difficoltà affrontate da Hamilton in questa fase della carriera potrebbero spingerlo a considerare il ritiro. Dopo una qualifica deludente e un 12° posto finale in Ungheria, il britannico non ha usato mezzi termini. Lo stesso, infatti, si è definito “inutile” e ha ipotizzato che, per migliorare, la Ferrari farebbe bene a cambiare pilota.

Per la prima volta in carriera, Hamilton chiude la prima parte di stagione senza aver mai centrato un podio in gara. Qualche soddisfazione è arrivata solo nelle Sprint: pole e vittoria in Cina, terzo posto a Miami. Il contratto del numero 44 con il team di Maranello prevede due stagioni garantite e un’opzione per il 2027. Ma Brundle avverte: se Hamilton non riuscirà a reggere l’urto, potrebbe anche lasciare la Formula 1.

Le dichiarazioni di Brundle

“Non è con piacere che mi accingo a scrivere questa parte, ma il weekend di Lewis Hamilton è stato probabilmente uno dei peggiori della sua carriera. Sia dentro che fuori dalla pista. Hamilton ha faticato a trovare il passo giusto in qualifica e, con distacchi così ridotti, si è dovuto accontentare del 12° posto. Tutto mentre il suo compagno Leclerc, invece, conquistava la pole. A fine sessione si è definito ‘inutile’ ai microfoni, arrivando persino a suggerire che il team dovrebbe cambiare pilota. Un qualcosa che era meglio non dire, ma era chiaro che volesse punirsi apertamente“, ha dichiarato Brundle nella sua rubrica per Sky Sports F1.

“La pausa estiva non poteva arrivare in un momento migliore per Lewis. Ha bisogno di resettare. E’ doloroso vedere un campione di questo calibro in difficoltà, ma dobbiamo aspettarci che grazie al suo talento e alla sua esperienza riesca a superare la crisi e tornare al top“, ha poi aggiunto il commentatore televisivo. “Altrimenti davvero non riesco a immaginare che possa sopportare altre due stagioni alla Ferrari, o altrove, in queste condizioni“.