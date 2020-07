Un piccolo pensiero dal tuo pilota preferito: come ricevere il suo autografo

Spesso i nostri lettori ci contattano per sapere come poter ricevere l’autografo del proprio pilota preferito, purtroppo se non siete tra i pochi privilegiati che possono accedere al paddock la storia si complica un po’.

Come richiedere la cartolina autografata? Abbiamo stilato una serie di possibilità che possono permettervi di ricevere a casa la foto siglata dal vostro idolo.

Però prima di scoprire come procedere, vorremmo fare alcune premesse: in primis, quale che sia la modalità con cui chiederete la cartolina autografata, è fondamentale scrivere i vostri dati in maniera semplice e corretta: nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia e nazione.

Accertatevi che siano esatti, in modo tale che, gli addetti all’ufficio stampa/marketing del team , si possano occupare della spedizione degli autografi, senza tanti problemi.

Vi consigliamo di scrivere l’email in lingua inglese, magari utilizzando qualche frase personale tipo:

“I am your fan. I’d like to receive the autographed postcard”

Ricordatevi sempre di scrivere il vostro indirizzo:

“This is my address: Nome Cognome e l’indirizzo completo della vostra abitazione”

Dopo aver inviato l’e-mail, in genere non riceverete alcuna risposta, a parte in alcuni casi in cui vi arriverà una notifica, che vi ringrazia per averli contattati.

Quando vi arriverà la cartolina? Abbiate pazienza! Non aspettatevi tempi brevi: in genere le richieste sono moltissime, e non sempre i piloti riescono a soddisfarle tutte.

Personalmente ho atteso anche due mesi, in ogni caso, non abbiate fretta!

Ora vi elenchiamo gli indirizzi ed eventuali modalità per richiedere la cartolina con l’autografo del vostro pilota preferito.

Alfa Romeo – Invia la tua lettera con la busta per la risposta (formato C5 / C6) a questo indirizzo:

Sauber Motorsport AG – Autographs

Wildbachstrasse 9 – CH-8340 Hinwil

In questo caso serve una busta preaffrancata, ecco il link con maggiori dettagli [Alfa Romeo – Sauber]

Alpha Tauri – info@scuderiaalphatauri.com oppure potete scrivevere a: Scuderia Alpha Tauri, Via Boaria n.229, 48018 Faenza (RA) – Italia, scrivendo sulla busta “Fan Mail”.

Red Bull – feedback@redbulltechnology.com, feedback@redbullf1.com oppure contact@redbullmotorsport.com

Come ultima soluzione, potete inviare una busta alla loro sede: Red Bull Racing, Bradbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BJ, United Kingdom

Ferrari – media@ferrari.com, ma crediamo che la miglior soluzione, sia quella di iscriversi ad un [Ferrari Club]

McLaren – media@mclaren.com

Mercedes – officialfans@mercedesamgf1.com

Racing Point – cliccate su questo link [clicca qui] e compilate il form, oppure potete inviare una busta alla loro sede: Racing Point F1 Team, Dadford Road, Silverstone, Northamptonshire, NN12 8TJ, United Kingdom) e inserisci all’interno una busta già compilata con il tuo indirizzo e 2€.

Renault – cliccate su questo link [clicca qui] e compilate il form, oppure potete inviare una busta alla loro sede: Renault Sport Racing Ltd, Whiteways Technical Centre, Enstone, Chipping Norton, Oxfordshire, OX7 4EE. In questo caso vi consigliamo di inserire all’interno della busta, una più grande almeno da 22cm x 11cm, già precompilata compilata con il vostro indirizzo.

Williams – cliccate su questo link [clicca qui] e compilate il form