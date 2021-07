Alonso emozionato per Silverstone: “Uno dei miei preferiti”

Per questo fine settimana la Formula 1 farà tappa in Inghilterra, e il pilota spagnolo dell’Alpine ha svariate ragioni per essere emozionato a riguardo

Mancano pochissimi giorni all’inizio del weekend a Silverstone, e tra i fan più accaniti di questo circuito non possiamo non citare Fernando Alonso. La gara inglese infatti non solo rappresenta per il due volte campione del mondo motivo di orgoglio per le esperienze del passato. Ma può anche rivelarsi un’ottima occasione per la stagione presente. In Austria, infatti, Alonso si è reso autore di una gara eccezionale, regalandoci l’emozionante duello con Russell per il punto del decimo posto. “Ho sentito che la vettura stava andando bene tutti e tre i giorni, quindi dobbiamo continuare questa tendenza a Silverstone.” ha dichiarato.

Le tre settimane di gara consecutive sono state infatti di grande aiuto per Alonso, il quale ha potuto sfruttare quest’occasione per poter conoscere meglio la sua monoposto e il nuovo team. Obiettivo, questo, che il pilota pensa di aver finalmente raggiunto. “Sarà una gara diversa in Inghilterra, ma sospetto che i distacchi saranno stretti come quelli in Austria per la natura del circuito. La vettura è andata bene in Francia e nelle due gare austriache, quindi ho fiducia che potremo essere competitivi anche questo fine settimana“.

La pista inglese resta per Alonso tra le sue preferite. Il motivo: conserva ancora alcuni dei più bei ricordi della carriera dello spagnolo in Formula 1. Oltre ciò, quello di Silverstone rappresenta un circuito generalmente molto apprezzato per le sue caratteristiche al limite della velocità: “E’ un circuito spettacolare, e dà sempre a noi piloti possibilità di correre gare fantastiche. Ho avuto risultati memorabili lì, la mia vittoria nel 2006 con Renault è uno dei ricordi più belli.” sono state infatti le sue parole.

ALONSO: “LE VARIABILI A SILVERSTONE? MESCOLE E PIOGGIA”

Ma tra i dettagli più emozionanti di Silverstone, Alonso cita l’instabilità delle condizioni metereologiche. La persistente minaccia di pioggia nel Regno Unito infatti può dare luogo a una situazione molto interessante: “C’è un bel mix di curve a media e alta velocità. E, ovviamente, il tempo può variare quindi dovrebbe essere un fine settimana interessante. E poi è bello andare al Gran Premio di casa per il team, la cui sede a Enstone è molto vicina a Silverstone. Infatti prima della gara andrò a visitare la fabbrica“.

Alla domanda su quale fosse la sua parte preferita del circuito inglese, il due volte campione del mondo spagnolo ha così risposto: “Mi piace la maggior parte del circuito, ma se dovessi scegliere una parte sarebbe il settore centrale ad alta velocità, da Copse a Maggotts e Becketts. Percorrere questo settore ad alta velocità con gli alti livelli di grip di una monoposto di Formula 1 è emozionante per un pilota.”

Tra le altre difficoltà di Silverstone non manca anche il degrado delle mescole. Queste ultime infatti, messe a dura prova dalla velocità del tracciato, hanno bisogno di essere gestite e controllate sapientemente: “E’ un circuito piuttosto difficile per le mescole, che attraversano curve veloci. Quindi sarà un aspetto che dovremo gestire per tutto il fine settimana. Sarà anche bello rivedere i fan sugli spalti perché c’è un’ottima atmosfera, davvero molto speciale“.