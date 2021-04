SF90, un regalo speciale per Charles Leclerc

La scuderia Ferrari fa un regalo speciale al pilota Leclerc, la SF90: la monoposto del suo primo anno con il team

Certe gare non si dimenticano mai, e lo sa bene Charles Leclerc che con la SF90 ha affrontato il suo primo anno in Ferrari. Ritornando, in un’occasione che mancava dal 2010 con Fernando Alonso, sul podio di Monza. Un’occasione unica e ultimamente anche rara, che resta senza alcun dubbio nei cuori dei tifosi ma anche del monegasco. “É difficile riuscire a trovare le parole per descrivere cosa ho provato durante quella gara. Ho avuto i brividi quando ho superato la bandiera a scacchi, anche se c’era una pressione incredibile perché si trattava della gara di casa per il team”, ha detto il pilota della scuderia italiana.

Il pilota monegasco ha svelato il regalo tramite instagram, dove ha pubblicato alcune storie dove ha mostrato il pacco – ovviamente riconducibile alla vettura – e il suo contenuto. Un pezzo incredibilmente unico che si aggiunge alla collezione del suo garage. Quest’ultimo vanta già altre Ferrari, ma mai prima d’ora una vera e propria monoposto. Chissà se, con molto duro lavoro, anche la SF21 potrà entrare in suo possesso dopo un anno ricco di ricordi.

RICORDI

Leclerc ha raccontato ai microfoni di Autosport le emozioni provate durante la gara di Monza 2019, ripercorrendo i momenti salienti di quel Gran Premio. Uno tra tutti la lotta con Lewis Hamilton, oltre all’emozione di partire dalla pole position. “Vincere la gara e vedere i fan sotto al podio è stato qualcosa di estremamente speciale. Mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un pilota Ferrari, ovviamente lo sapevo anche prima ma te ne rendi conto solo quando vinci a Monza e puoi vedere la passione negli occhi dei tifosi“, ha detto il monegasco.

Ma questa non è la prima volta che la scuderia Ferrari decide di fare un regalo speciale ai propri piloti, omaggiandoli e ringraziandoli con qualcosa che gli ricordi i traguardi con il team. L’anno scorso a ricevere una monoposto è stato Kimi Raikkonen, che si è visto recapitare a casa la SF71H con la quale nel 2018 ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti. Un regalo non da tutti e non per tutti, ma che senza alcun dubbio permette a tutti gli appassionati e soprattutto ai piloti di ricordare momenti importanti per la squadra italiana.