Russell: “Nessun prossimo annuncio sul mio futuro”

Il britannico della Williams George Russell ha smentito i rumours riguardanti un prossimo annuncio del suo passaggio in Mercedes

Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell’incontro tra George Russell ed il Team Principal Mercedes avvenuto nel Paddock del Red Bull Ring dopo il GP d’Austria. Non si placano dunque le voci di mercato che lo vorrebbero accasato in quel di Brackley già dalla prossima stagione. Il ventitreenne britannico potrebbe rilevare il sedile occupato da Valtteri Bottas affiancando così Lewis Hamilton. Per il finlandese, nella migliore delle ipotesi, sarebbe previsto invece un ritorno nella scuderia di Grove. Eppure ai microfoni del podcast F1 Nation Russell avrebbe smentito i rumours riguardati l’annuncio imminente di un’ipotetica firma con la scuderia di Brackley.

“Ho firmato con Mercedes già cinque o sei anni fa” – spiega il #63 della Williams – “Come tutti sanno, è palese il loro interesse nei miei confronti. Per quanto concerne il mio sedile per il prossimo anno, nulla è stato ancora deciso o firmato. Nulla verrà svelato a Silverstone, questo posso farvelo sapere con certezza”. Al momento il talento inglese è concentrato sul raggiungimento della zona punti con la monoposto della scuderia fondata da Sir Frank. “Il team è finito ultimo negli ultimi tre anni, ma sono abbastanza sicuro che non andrà così questa stagione”.

“Le cose stanno davvero prendendo il verso giusto. Tutto sta finalmente tornando al suo posto. Jost Capito sta svolgendo un lavoro egregio nel costruire una struttura che sia più efficiente per tutti quanti, più snella e affidabile. Credo che ogni decisione presa fino a questo momento sia stata quella giusta per tutta una serie di ragioni. Non vedo motivi per cui nel giro di uno o due anni la Williams non possa riguadagnare il suo posto in testa al gruppo”.