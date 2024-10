Un automobilista su quattro non è in grado di capire questo nuovo segnale | Quando hai fatto scuola guida non esisteva

Come appariva il segnale che avvisava della nebbia in Francia - elpais.com - F1World.it

La segnaletica stradale è sempre stata un grosso problema per chi deve sostenere l’esame per la patente e poi per gli automobilisti

Se da una parte si presume che sia infatti altamente intuitiva, dall’altra purtroppo alla fine risulta sempre fin troppo enigmatica sia per chi sta sostenendo l’esame per prendere la patente sia, e questo è il guaio peggiore, per chi la macchina la porta da tempo.

Molti automobilisti infatti hanno ammesso di avere difficoltà a interpretare correttamente alcuni segnali stradali, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Alcuni anni fa, il 73% degli automobilisti riconosceva di aver preso decisioni sbagliate a causa della scarsa segnaletica, secondo un sondaggio condotto da BP Spagna, CASTROL e dl club automobilistico RACE .

Un altro studio più recente invece ha rivelato una preoccupante mancanza di conoscenza delle regole del traffico tra gli automobilisti francesi. C’è un segnale in particolare, che è in vigore in Francia da già qualche anno e che presto arriverà anche in Spagna, che sembra dare non pochi grattacapi agli automobilisti.

Il rapporto pubblicato in Francia dall’associazione Prévention Routière, infatti, riporta che il 75% degli automobilisti non riconosce un segnale fondamentale. Si tratta di un segnale che ha forma triangolare, bordo rosso e raffigura un veicolo con linee orizzontali che lo ricoprono parzialmente.

Segnaletica stradale, questa sconosciuta!

Sebbene questo segnale, che tecnicamente si chiama P-33, sia presente sulle strade francesi dal 2011 (e arriverà presto in Spagna con un design molto simile), purtroppo resta sconosciuto alla maggior parte degli automobilisti.

Secondo la sua definizione ufficiale, il segnale P-33 avverte di “pericolo dovuto alla vicinanza di un tratto in cui il traffico è spesso ostacolato da una notevole perdita di visibilità dovuta a nebbia, pioggia, neve o fumo”. Ma non molti automobilisti lo conoscono e sanno riconoscerlo all’occorrenza

Attenzione alla nebbia

Lo scopo di questo segnale (che ora è stato ridisegnato con una grafica diversa ì) è quello di allertare i conducenti e di invitarli a ridurre la velocità e ad usare estrema cautela, poiché la nebbia può apparire inaspettatamente e limitare la visibilità.

Uno dei motivi del cambiamento del pittogramma è la sua somiglianza con quello che vieta l’ingresso nelle zone a basse emissioni, molto presente in Francia ma sempre più frequente anche nelle città spagnole. Sebbene uno sia proibitivo e l’altro pericoloso, è stata preferita la modifica del design per evitare che gli automobilisti possano incorrere in incidente facilmente evitabili.