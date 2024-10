Williams, sconcerto del nuovo manager al sapere che il team usa un foglio Excel per gestire i 20.000 pezzi della monoposto

La Formula 1 pur essendo una disciplina che si svolge su automobili, è considerata comunque uno sport, tra i più belli al mondo

La Formula 1, in sigla F1, in inglese Formula One e indicata in italiano come Formula Uno, è la massima categoria di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale dell’Automobile. La categoria è nata nel 1948, diventando poi a carattere mondiale nella stagione 1950.

Il termine “formula”, presente nel nome, fa riferimento a un insieme di regole alle quali tutti i partecipanti, le macchine e i piloti, devono adeguarsi; esse introducono un numero di restrizioni e specifiche nelle auto, al fine di evitare le eccessive disparità tecniche tra le auto, di porre dei limiti al loro sviluppo e di ridurre i rischi di incidenti.

Il numero di Gran Premi disputati in una stagione varia spesso nel corso degli anni. Nel 2005, nel 2010 e nel 2011 si è arrivati a diciannove gare. Sotto spinta di Ecclestone, per ampliare il numero dei Paesi ospitanti, si è giunti nel 2012 a un calendario con venti gare. Dal 2021 al 2023, con la gestione di Liberty Media, si arrivano a disputare ventidue gare, mentre nel 2024 il totale delle gare sale a quota ventiquattro, record della categoria

Williams, la scoperta sconvolgente

Il team Williams è uno dei più emblematici e con una storia ricca di successi, che a quanto pare gestiva il suo inventario di circa 20.000 pezzi delle sue vetture utilizzando un semplice foglio di informazioni Excel: un foglio di calcolo.

Questa scoperta sconvolgente è stata fatta dopo l’arrivo del nuovo team leader James Vowles, proveniente dal team Mercedes. Una volta assunto il comando, Vowles si è dedicato a trovare le principali carenze che hanno portato al completo declino della gestione di Claire Williams, figlia del famoso pilota e creatore del team Frankie Williams.

La rivoluzione di Vowles

Vowles si rese conto che il sistema utilizzato per organizzare tutte le parti delle sue due auto si trovava in un foglio Excel obsoleto e arcaico, inaccessibile. Non avendo un sistema aggiornato, questo avrebbe potuto influenzare direttamente le prestazioni della squadra , poiché nessuno poteva conoscere o organizzare tutti i “pezzi chiave” di cui dispone la squadra.

Il nuovo capo della Williams ha deciso di cambiare questa situazione e di garantire alla squadra una prospettiva molto più rosea. Volwes è fiducioso che ci sia un’enorme possibilità di migliorare le prestazioni in Formula 1 con l’implementazione di un altro sistema per l’organizzazione delle componenti.