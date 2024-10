Il trucco da 1€ che eviterà incidenti con gli animali in carreggiata | Non costa niente ma ti salva la vita

Esiste un metodo poco costoso che vi aiuterà a evitare gli incidenti con gli animali sulla carreggiata. Non costa molto e oltre a salvare la vostra vita salverete anche quella degli animali.

Quando si inizia a guidare su strada che sia un’automobile, una moto e così via, bisogna sempre fare molta attenzione, in quanto il sinistro purtroppo può sempre capitare. Molti scenari possono essere evitate, guidando in maniera sempre impeccabile seguendo le indicazioni del Codice della Strada.

In questa maniera potrete evitare sia i vostri errori che molti di quelli altrui. Se qualcuno frena all’improvviso e voi avete mantenuto la distanza di sicurezza corretta, riuscirete ad arrestare il veicolo in tempo, evitando la collisione.

Purtroppo ci sono anche molti incidenti che non si possono evitare e la cronaca in merito a questo, pubblica articoli di continuo. Tra i tanti, il problema degli animali in carreggiata è frequente. Per questo motivo, seguendo questo trucco da pochi euro, salverete sia la vostra vita che quella degli animali.

Il pericolo degli animali in carreggiata

Capita molto spesso che durante il tragitto animali selvatici possano attraversarvi la strada all’improvviso, soprattutto di notte. Anche perché molti animali, per esempio i gatti, vedono i fari delle auto come una preda da prendere, per loro è un gioco, fanno l’agguato come a casa, quando li fate giocare con i topini finti e quindi risulta molto difficile evitarli.

Questi episodi capitano maggiormente nelle strade di montagna o su quelle più vicine ai boschi, anche se oggi giorno, abbiamo sentito di cinghiali che passeggiavano tranquillamente sulle strade di città, quindi bisogna prestare attenzione un po’ ovunque. Ovviamente non parliamo solo di animali selvatici, in quanto purtroppo anche gli animali domestici fanno la stessa fine su strada, soprattutto nel periodo estivo quando umani senza cuore li abbandonano per potersi fare le vacanze, mettendo in pericolo sia la vita dell’animale che quella dei guidatori.

Il trucco che salva la vita

Molti incidenti che riguardano i motociclisti, coinvolgono spesso un animale selvatico che durante il tragitto del centauro attraversa la strada improvvisamente, rendendo impossibile ogni possibilità di frenata. Per questo motivo, come possiamo leggere da motorpasionmoto.com, c’è un trucco molto economico, vendibile ovunque che potrebbe salvare la vostra vita e quella degli animali.

Procuratevi un fischietto repellente ad ultrasuoni che si aziona quando superate un certo chilometraggio, grazie al quale gli animali sentendo quel suono saranno spaventati e non attraverseranno la strada, evitando quindi la collisione tra voi e loro. Fatevelo installare dal vostro meccanico o chiedete comunque ai rivenditori di moto e avrete risolto molti problemi.