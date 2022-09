UFFICIALE: Zhou rinnova con Alfa Romeo

La suspense è finita: Zhou rinnova con Alfa Romeo. Il tanto atteso annuncio non riguardava Audi

Qualche giorno fa, il team italiano ha dichiarato che oggi avrebbe fatto un annuncio importante. Tutto lasciava presagire che si trattasse dell’acquisizione da parte di Audi del gruppo Sauber. Invece l’annuncio verte su Zhou che rinnova con Alfa Romeo anche per il 2023. Il team ha rinnovato la fiducia nei confronti del pilota cinese, che così è stato confermato per effettuare il secondo anno consecutivo nel Circus, alla corte dell’Alfa.

Un altro tassello del Mercato Piloti è stato confermato, quale sarà il prossimo? La suspense quindi continua. Con la linea up dell’Alfa già definita per il 2023, rimangono soltanto quattro posti disponibili per la prossima stagione: uno all’Alpine, uno all’AlphaTauri, uno alla Williams e un ultimo alla Haas. Inoltre quando ci sarà il tanto atteso annuncio dell’acquisizione del gruppo Sauber da parte di Audi?

Il pilota cinese convince il team e prosegue la sua avventura nel Circus per un altro anno

Zhou è il primo pilota cinese a gareggiare in Formula 1. E’ arrivato quest’anno nel Circus, dopo essere arrivato terzo in Formula 2, dietro a Oscar Piastri e Robert Shwartzman. I sei punti finora accumulati al debutto, con un ottavo posto in Canada come miglior risultato, sono bastati a convincere la dirigenza del team italiano a riconfermarlo. Gli sponsor al suo servizio compensano la differenza di 40 punti che vi è tra lui e il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas.

Zhou rinnova e a riguardo dichiara: “Sono felice e grato all’Alfa Romeo per l’opportunità di far parte del team per un’altra stagione. Arrivare in Formula 1 è stato un sogno che si è avverato. La sensazione che ho provato alla prima gara rimarrà sempre con me. Il team mi ha incredibilmente supportato e accolto sin dal primo giorno. Inoltre mi ha aiutato ad adattarmi alla categoria più complessa del Motorsport”.