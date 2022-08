UFFICIALE: Williams, Albon rinnovo fino al 2023

Albon ha deciso di effettuare il rinnovo con la Williams con un contratto che lega l’ex pilota Red Bull alla scuderia inglese fino al 2023

La Williams ha ufficializzato, tramite un comunicato, il rinnovo di Alex Albon per il 2023 con opzione per il 2024. Le prestazioni viste in pista, dal pilota anglo-thailandese, hanno reso possibile questo nuovo accordo tra le due parti. Albon è riuscito , nel GP d’Australia e nel GP di Miami, a conquistare punti a differenza del compagno di scuderia Latifi, ancora a 0 punti in classifica mondiale. Nel comunicato, Albon, si esprime dicendo: “È davvero emozionante rimanere con la Williams Racing per il 2023 e non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere come squadra nel resto di questa stagione e del prossimo anno“.

Albono 🤝 2023 Hear what the man himself had to say about staying with the team in his first interview since confirming the multi-year agreement!#WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 3, 2022

Il rinnovo di Albon arriva in una settimana di grandi annunci per il mondo della F1. La Williams sembra aver puntato sul pilota anglo-thailandese, andando a chiudere le porte alle scuderie bisognose di pilota, per esempio l’Alpine. Se Albon ci sarà anche il prossimo anno, non si può dire lo stesso di Latifi. Infatti la scuderia di Grove non ha ancora ufficializzato il secondo pilota. I principali indiziati sono De Vries, campione del mondo F2 e FE, o Sargeant, terzo pilota Williams e pilota della Carlin in F2.

Le parole di Jost Capito

Il team principal, della scuderia, si esprima dicendo: “Alex è un pilota eccezionale e un membro prezioso della Williams Racing, quindi siamo entusiasti di poter confermare che lavoreremo con lui a lungo termine. Porta una grande miscela di abilità e apprendimenti che aiuteranno a portare il team a un maggiore successo in futuro. È un pilota feroce, si è dimostrato un membro del team leale e siamo lieti che ci fornirà una base stabile per continuare a migliorare in questa nuova era della F1 “.