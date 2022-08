Hamilton si dà al football: arrivano i Denver Broncos

Lewis Hamilton cambia sport, almeno nell’ambito degli investimenti. Il sette volte campione del mondo ha infatti annunciato di essere diventato uno dei proprietari del club dei Denver Broncos della NFL, lega professionista degli Stati Uniti, e vincitore di tre Superbowl. Oltre al team di Extreme E cui è fondatore, l’X44, che lo ha portato a fare il suo debutto nelle corse dei Suv elettrici, presto lo vedremo anche impegnato con partite e classifiche di uno degli sport più amati oltreoceano.

“We’re delighted to welcome Seven-Time Formula One World Champion Sir @LewisHamilton to our ownership group. He is a champion competitor who knows what it takes to lead a winning team.”

Statement from Rob Walton on behalf of the Walton-Penner Family Ownership Group: pic.twitter.com/kl2z04lKyk

— Denver Broncos (@Broncos) August 2, 2022