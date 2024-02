Ferrari – Hamilton: l’indiscrezione che (non) ti aspetti

Hamilton e la Ferrari…un binomio di cui si è sempre parlato, ma che non si è mai concretizzato. Sarà ora?

Molte volte si è detto di un possibile arrivo di Hamilton in Ferraripossibile arrivo di Hamilton in Ferrari, ma tutte le volte si è trattato di rumors smentiti poco dopo o dalla scuderia di Maranello o dal sette volte campione del mondo stesso. Pare, però, che stavolta i negoziati siano già in una fase avanzata e Lewis potrebbe unirsi alla Rossa nel 2025.

Sarebbe una notizia sensazionale e il coronamento di una carriera impeccabile per il pilota britannico. Tuttavia, sia la Ferrari che la Mercedes hanno rifiutato di commentare la situazione. Il pilota prenderebbe il posto di Sainz le cui trattative per il rinnovo – non a caso – hanno subito un improvviso stop nelle ultime settimane.

L’anno scorso Hamilton ha firmato un contratto pluriennale con la Mercedes per il 2024 e il 2025, ma ora sembra che la seconda stagione sia solo un’opzione. Una clausola del contratto consentirebbe a Lewis di lasciare il team delle frecce argento per poi firmare con la Ferrari.

Un duro colpo per Mercedes

Se così fosse, la possibile recessione del contratto da parte di Hamilton rappresenterebbe un duro colpo per la Mercedes dopo le lunghe trattative per assicurarsi la permanenza del sette volte campione.

L’obiettivo di Hamilton è quello che tutti sappiamo: tornare alla gloria con una vettura competitiva. Nel corso della stagione 2023, nonostante gli alti e bassi delle prestazioni, il pilota appariva fermamente convinto di voler portare a termine questa missione, proprio in Mercedes.

Non é chiaro quale sia stato il punto di partenza da cui ha avuto inizio questo cambiamento di opinioni sul suo impegno con il team di Brackley, però stavolta la notizia è più di un semplice rumor. L’accordo definitivo potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.