UFFICIALE: il circuito di Suzuka confermato fino al 2029

Un appuntamento immancabile per i tifosi di tutto il mondo: nell’anno in cui Suzuka si impegna a diventare più sostenibile, arriva il rinnovo del circuito

La Formula 1 continuerà a correre nella terra del Sol Levante almeno fino al 2029. Questa è la notizia appena condivisa questa mattina, a un mese esatto dalla prima gara della stagione 2024. Il contratto con il circuito di Suzuka, sede storica del GP del Giappone, è stato rinnovato per altri cinque anni a partire dal 2025.

Un circuito che fa parte della storia stessa della Formula 1. Tra le sue curve sono stati ben dodici i Campionati Piloti vinti. Tra cui, il più recente, nel 2022, quando Max Verstappen ha replicato il successo della stagione precedente vincendo il secondo titolo consecutivo.

SUZUKA: IL GP DEL GIAPPONE DIVENTA PIU’ SOSTENIBILE

Il 2024 sarà un anno di grandi novità per il circuito di Suzuka, che si prepara a ospitare il GP del Giappone molto prima del previsto. Se negli anni passati il tracciato nipponico ha sempre avuto la sua collocazione nella parte finale del calendario, quest’anno la gara è stata anticipata ad aprile, tra l’Australia e la Cina. La decisione è stata presa come parte del programma della Formula 1 per ridurre la distanza percorsa tra un paese e l’altro. Nell’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2030.

Lo scorso anno, il circuito di Suzuka ha ospitato ben 222.000 appassionati durante tutto il weekend del GP del Giappone. In aumento rispetto ai 200.000 spettatori del 2022. L’evento ha anche visto più di 20.000 persone partecipare al primo Fan Festival della Formula 1 nel centro di Tokyo, con la partecipazione di piloti quali Max Verstappen, Sergio Perez, Esteban Ocon e l’eroe di casa Yuki Tsunoda.

LE PAROLE DI DOMENICALI E DEGLI ORGANIZZATORI

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: “Suzuka è un circuito speciale e parte del tessuto di questo sport.” commentando la notizia. “Quindi sono felice che la Formula 1 continui a correre lì almeno fino al 2029. Mentre ci prepariamo a tornare in Giappone prima del solito in questa stagione, vorrei esprimere la mia enorme gratitudine all’organizzatore e al team Honda MobilityLand per aver sostenuto il nostro impegno verso una maggiore razionalizzazione del calendario. Nell’obiettivo di rendere lo sport più sostenibile“.

“I nostri fan in Giappone abbracciano la Formula 1 con una passione unica e non vediamo l’ora di lavorare con l’organizzatore per offrire ai fan l’esperienza che meritano negli anni a venire“. Tsuyoshi Saito, Presidente e Direttore Rappresentativo di Honda MobilityLand Corporation, ha aggiunto: “Sono lieto che potremo continuare a ospitare il GP del Giappone di Formula 1 sul circuito di Suzuka dal 2025 in poi“.

“Vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine al signor Stefano Domenicali e agli altri membri della Formula 1. Puntiamo a creare un futuro sostenibile e attualmente ci stiamo preparando ad accogliere molti fan per il Gran Premio del 2024 che si terrà ad aprile. La prima volta che l’evento si terrà nella stagione primaverile“.

“Continueremo a lavorare insieme alle comunità locali e alle agenzie governative, tra cui la Prefettura di Mie e la città di Suzuka, in modo che Suzuka possa continuare a essere amata dai fan di tutto il mondo. E contribuire alla prosperità della cultura degli sport motoristici e allo sviluppo industriale.” ha affermato per concludere.