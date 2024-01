UFFICIALE: Simone Resta lascia la Haas

Simone Resta ha preso la sorprendente decisione di lasciare la Haas. Quali saranno i suoi piani futuri?

A un mese dall’inizio della nuova stagione di Formula 1, giunge la notizia sconvolgente dell’uscita di scena di Simone Resta dal team Haas. L’ingegnere imolese era entrato a far parte della squadra nel gennaio 2021 nell’ambito della collaborazione tecnologica con la Ferrari. È importante sottolineare che Resta è sempre stato sotto contratto con la Rossa, essendo stato “prestato” al team americano guidato da Gunther Steiner. Una notizia che arriva nelle ultime fasi di lavoro della VF-24.

Secondo recenti rumors, l’addio di Simone Resta sembra essere stato causato da dissidi con Gene Haas. Durante la stagione 2023, sembra ci siano state divergenze tra i due riguardo alle spese per la monoposto, con l’italiano che proponeva un maggior investimento mentre l’imprenditore statunitense optava per allinearsi al progetto vincente di Red Bull. La VF-23 della Haas ha manifestato gli stessi problemi della Ferrari: prestazioni eccellenti nel giro singolo, ma scarse nel contesto di una gara. Il piazzamento all’ultimo posto nel campionato costruttori potrebbe essere un ulteriore motivo dell’addio di Simone Resta.

Il futuro dell’ingegnere

L’emiliano si trova ora di fronte a decisioni cruciali per il suo futuro: il ritorno alla Ferrari o l’adesione al progetto Audi. Sarebbe la terza volta per Resta a Maranello, dopo il suo arrivo nel 2001 e la promozione a capo progettista nel 2014. Il primo addio avviene nel 2018, quando si trasferisce all’Alfa Romeo Sauber come direttore tecnico, per poi tornare alla Ferrari nel 2019, ma con un ruolo meno rilevante sotto Mattia Binotto. Un ritorno in Ferrari potrebbe significare un ruolo di spicco nel team più titolato della storia della Formula 1.

L’alternativa è sposare il progetto Audi che giungerà nel 2026, riportando Resta alla Sauber per preparare l’ingresso del colosso tedesco. A Hinwill, l’ingegnere gode di ammiratori che accoglierebbero favorevolmente il ritorno dell’italiano nel team. La decisione è nelle mani di Resta, ma il suo futuro e chi beneficerà dei suoi talenti sono ancora incerti.