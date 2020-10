UFFICIALE: Sauber annuncia il rinnovo con Alfa Romeo

La Sauber ha annunciato questa mattina il rinnovo dell’accordo con l’Alfa Romeo per continuare a gareggiare insieme in Formula 1 per almeno un’altra stagione

Sauber annuncia il rinnovo dell’accordo con l’Alfa Romeo. Tale rapporto iniziato nel 2018 ha visto il team di Hinwil riportare il marchio italiano nel Circus. Stamattina hanno annunciato l’estensione della loro partnership per almeno un’altra stagione, fino a quando non vi sarà l‘attuazione del cambio regolamentare. Ma questa non è l’unica novità. Per festeggiare il prosieguo della collaborazione utilizzeranno questo fine settimana a Imola una livrea speciale. Ciò per omaggiare l’Italia e la storia dell’Alfa Romeo nell’anno del 110° anniversario del marchio.

BREAKING: Sauber and Alfa Romeo renew their partnership for 2021#F1 @alfaromeoracing pic.twitter.com/TftlKQOPSI — Formula 1 (@F1) October 29, 2020

“L’estensione del nostro rapporto con l’Alfa Romeo è una vera dichiarazione di intenti da entrambe le parti. Con la Sauber, Alfa Romeo ha trovato un partner impegnato a progredire nelle prestazioni. Siamo quindi onorati di far parte della storia di un marchio prestigioso come quello italiano, che miriamo a portare nel posto in cui merita. Entrambe le parti hanno sempre voluto che questo rapporto fosse a lungo termine. Abbiamo gettato alcune solide basi nelle ultime tre stagioni e aspiriamo a raccogliere i frutti di questo lavoro nel 2021, ma anche oltre”, ha così dichiarato Vasseur, il team principal del team per quel che riguarda il rinnovo dell’accordo tra Sauber e Alfa Romeo.

COLLABORAZIONE CHE VA OLTRE LA FORMULA 1

La collaborazione di questi due marchi va oltre la Formula 1, poiché ricordiamo che il reparto ingegneristico di Sauber ha partecipato alla progettazione, sviluppo e produzione delle nuove Giulia GTA e GTAm che Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno anche testato. “Il rinnovo dell’accordo tra Sauber Motorsport e Alfa Romeo rafforza la stabilità e l’impegno del team per il futuro. Inoltre sottolinea anche l’ambizione per il futuro in Formula 1, che si spera sia prospero di successi” così si legge nel comunicato ufficiale.