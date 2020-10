GP Emilia Romagna: Renault entusiasta

Le aspettative per il GP dell’Emilia Romagna sono favorevoli per la Renault, che non vede l’ora di provare il nuovo circuito italiano e mettersi in gioco per arrivare a punti

Lo scorso Gran Premio del Portogallo non è andato esattamente nel migliore dei modi per la Renault. Esteban Ocon e Daniel Ricciardo si sono piazzati rispettivamente ottavo e nono, riuscendo comunque a guadagnare dei punti necessari per la corsa al campionato. Ma per questo weekend di gara, che si svolgerà a Imola per il GP dell’Emilia Romagna, la Renault ha grandi aspettative. Come successo lo scorso fine settimana, anche questa volta i piloti correranno su un circuito nuovo.

Ciaron Pilbeam, Chief Race Engineer, ha dichiarato: “Imola è essenzialmente un altro nuovo circuito per la Formula 1 quest’anno, poiché sono passati molti anni dall’ultima volta che abbiamo corso qui. Le vetture sono diverse ora, le mescole sono differenti e la pista è cambiata con la rimozione dell’ultima chicane e il prolungamento del rettilineo di partenza. E’ un circuito con carico aerodinamico medio con un misto di curve a bassa e media velocità”.

“Una delle caratteristiche dell’evento è il format breve del weekend. Con una sola sessione di prove libere di 90 minuti il sabato mattina, prima delle qualifiche nel pomeriggio e la gara della domenica. Ciò significa che entreremo in qualifica con meno informazioni di quelle che abbiamo normalmente. Quindi dovremo prendere alcune decisioni rapide tra le prove libere e le qualifiche” ha aggiunto Pilbeam.

DICHIARAZIONI PILOTI RENAULT

Esteban Ocon e Daniel Ricciardo, piloti del team Renault, hanno rilasciato le loro dichiarazioni sul Gran Premio imminente. “Imola è un’altra pista nuova per noi. Sono entusiasta, perché ci siamo divertiti a gareggiare su nuovi tracciati. Siamo anche tornati nuovamente in Italia e abbiamo avuto buoni risultati quest’anno, quindi spero di avere un altro buon weekend qui. Non ho mai corso su questo circuito prima d’ora e sono sicuro che ci sarà un’atmosfera speciale perché è un tracciato storico. Sarà quindi una bella esperienza” ha così dichiarato Ricciardo.

“Imola ha un’interessante combinazione di curve e staccate piuttosto complesse. E’ un tracciato molto tecnico e difficile da interpretare. Ci sono molti cambi d’angolazione in questa pista, ed è questo che la rende così distintiva. Ha delle chicane che solitamente non troviamo. Come pilota, mi piacciono queste combinazioni perché sono le più entusiasmanti. Imola dovrebbe avere più grip di Portimao, perché il tracciato non è stato asfaltato da molto tempo e viene utilizzato regolarmente in altre categorie”, ha invece dichiarato Ocon.