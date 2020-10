Gli uomini di Woking adatteranno la propria monoposto alle caratteristiche peculiari del circuito turco, tappa successiva al GP dell’Emilia Romagna

Con un calendario stagionale così diverso, ricco di new entry e “vittima” di numerosissime modifiche e cancellazioni, tutti i team del Circus sono chiamati a rimettere mano alle proprie vetture per adattarsi a sfide sempre più complesse. Oltre alla parte logistica, necessaria per organizzare GP nel massimo della sicurezza per tutti gli addetti ai lavori, non è cosa da poco l’aggiunta in itinere di tracciati dalle caratteristiche tecniche molto particolari, che necessitano di approcci differenti. E così è successo per il GP di Turchia, previsto per il 15 novembre. Il tracciato della città di Istanbul presenta infatti un’elevata deportanza che obbliga gli ingegneri a lavorare sul carico delle vetture. Come sottolinea Soymotor.com, la McLaren porterà dunque pezzi nuovi in vista del GP di Turchia.

“This weekend brings with it an exciting challenge of a two-day format.” Everything you need to know about our return to this iconic circuit in our Race Preview below. 👇🇮🇹 #ImolaGP — McLaren (@McLarenF1) October 28, 2020

MCLAREN: PEZZI NUOVI IN VISTA DEL GP DI TURCHIA; “ATTENTI AL CARICO RICHIESTO DAL CIRCUITO”

James Key, direttore tecnico McLaren, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a riguardo ad Autosport: “Ogni circuito ha determinati parametri di carico che devono essere rispettati. Occorre garantire che in questi circuiti, e la Turchia ne é un buon esempio, non si superino i parametri di carico per i quali l’auto è stata progettata“.

In casa McLaren stanno dunque già lavorando sulle diverse componenti delle monoposto affinché il set-up sia perfetto in vista del weekend di Turchia. Key ha già anticipato che effettueranno alcune modifiche per adattare la vettura al carico richiesto dal tracciato: “Sono necessarie molte stime sull’energia degli pneumatici, le prestazioni del motore, i sistemi di recupero, gli alettoni, la natura delle configurazioni da esaminare, rivedere i dati storici. Quindi c’è una serie di aspetti per i quali bisogna essere preparati per verificare la direzione della configurazione e il punto di partenza“, ha assicurato il direttore tecnico della McLaren, “E in effetti, in Turchia avremo un piccolo cambiamento. Apporteremo alcune piccole modifiche alle componenti solo a causa del carico sul circuito. Ci sono molti problemi da tenere in considerazione quando si va su una pista nuova“, ha poi concluso Key.