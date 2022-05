UFFICIALE: Red Bull, Perez rinnova fino al 2024

Quello di Sergio Perez con la Red Bull è un rinnovo di contratto meritatissimo che legherà il messicano alla squadra austriaca fino al 2024

Già lo scorso anno l’arrivo di Sergio Perez aveva apportato i suoi frutti aiutando Max Verstappen a vincere il suo primo titolo mondiale. Per il messicano era stato un buon esordio, ma nulla a che vedere con l’inizio di stagione che sta avendo oggi. Le prestazione messe in pista dal classe ’90 hanno convinto ulteriormente i vertici della Red Bull, che hanno confermato un rinnovo di contratto che legherà il centroamericano alla squadra fino al 2024.

L’annuncio arriva dopo la sua vittoria nel Principato di Monaco, ed una classifica che dice che il Checo è al terzo posto con 110 punti (a meno 15 dal leader del campionato ed a meno 6 dal monegasco). Il pilota di Guadalajara si conquista così un rinnovo per ben due anni, cosa che per quel determinato sedile non succedeva dai tempi di Daniel Ricciardo.

CHECO, UN GRAN TEAM PLAYER

“Per me è stata una settimana incredibile. Prima il trionfo al GP di Monaco – sogno di ogni pilota – e poi la notizia che continuerò con Red Bull fino al 2024, cosa che mi rende estremamente felice. Sono orgoglio di essere parte di questo team, in cui mi sento a casa. Insieme lavoriamo molto bene, e la mia relazione con Max, dentro e fuori la pista, sta aiutando a spingerci ancora più in là. Abbiamo costruito tanto e questo avvio lo sta dimostrando, sono entusiasta di vedere cosa ci riserverà futuro”, il commento di Perez.

“Da quando si è unito alla Red Bull, Checo ha fatto un lavoro fantastico. Il tempo ha dimostrato non solo che è un fantastico team player, ma anche che il suo livello di comfort è cresciuta tanto da diventare una forza da non sottovalutare. Quest’anno ha fatto un altro step e il gap con Max si è accorciato in modo significativo; lo evidenzia la sua super pole position a Jeddah e la sua meravigliosa vittoria a Monaco lo scorso fine settimana. (…) siamo lieti che Checo continui ad essere parte della squadra fino al 2024. Con lui e Max crediamo di avere una coppia di pilota che potrà raggiungere grandi traguardi in Formula 1″, così invece Christian Horner.