Consegna del trofeo in anticipo? La FIA dice no

Possibile cambiamento per la notte della consegna del trofeo ? La FIA si oppone e ora vi raccontiamo il perché

Come alcuni hanno potuto ben notare, in altre competizioni sportive come il tennis, o il Super Bowl, il trofeo del vincitore di campionato viene consegnato al culmine del match, o comunque nella stessa serata dell’evento. Tuttavia, la Formula 1 ha sempre manifestato l’intenzione di gestire le cose diversamente, e prevedere una serata separata per poter dare il giusto merito ai piloti. Il regolamento prevede infatti che il rispettivo trofeo debba essere consegnato nella notte dei FIA Prize Gala. Con una sorta di cerimonia che sembrerebbe ricordare la notte degli Oscar, si da così spazio a interviste e spunti interessanti.

Le parole di Ben Sulayem

Nonostante questo, alcuni spettatori e non , sembrano aver suggerito una diversa gestione della consegna del trofeo, consegnandolo la sera stessa della vittoria. Come abbiamo potuto vedere negli anni, infatti, sono state rare le occasioni in cui il titolo venisse vinto con l’ultima gara di campionato. Per questo, alcuni suggerirebbero di risparmiare al pilota vincitore il tempo di attesa e concedere la gloria del trofeo fin dalla giornata della vittoria. Nonostante l’idea, la FIA sembra aver declinato la possibile offerta, e a spiegarlo è il presidente delle Federazione, che si esprime così: “Viene chiamata la notte dei campioni. Quando ho vinto per la prima volta il campionato Rally del medio oriente non avete idea delle notti insonni che ho passato prima della premiazione. “

”Anche ora a pensarci mi vengono i brividi, ricordo che ero così giovane, avevo 25 anni. Andare lì e ricevere il trofeo è un sogno. Così come lo sognano anche i ragazzi più giovani. Viene chiamata la notte dei campioni, del campione di Formula 1. E quello è il sogno di ogni ragazzo. Vorreste dire che sarebbe meglio non farlo e spezzare tutti i sogni ? No. “ Il presidente della FIA ,Ben Sulayem, conclude l’intervista, parlando di come quella che viene definita ‘la notte dei campioni’ possa aggiungere ancora più gloria, e se vogliamo “magia”, alla consegna del trofeo.