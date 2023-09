UFFICIALE: Nyck De Vries torna in Formula E con il team Mahindra

Dopo essere stato licenziato da Helmut Marko, De Vries continua la sua carriera nel motorsport. Ritorna in Formula E con il team indiano Mahindra che condividerá con il compagno di squadra Edoardo Mortara

Come ricorderemo, dallo scorso GP di Ungheria, De Vries é stato licenziato con effetto immediato da Hemult Marko, a causa del suo rendimento ben al di sotto delle aspettative. A sostuirlo Ricciardo, che attualmente é fermo per via di un incidente delle libere del GP d’Olanda. Il pilota olandese aveva fatto il suo esordio lo scorso anno a Monza, quando sostitui Albon alla Williams andando subito a punti.

Tuttavia, De Vries intende continuare la sua carriera nel motosport e al momento é tornato in Formula E. Il pilota olandese ha firmato un contratto pluriennale con il team indiano Mahindra e comincerá la sua avventura nel 2024. Nyck avrá al suo fianco l’italo-svizzero Edoardo Mortara, uno dei migliori piloti della generazione2 che ha detto addio a Maserati pur avendo un altro anno di contratto.

Il team indiano dunque si ritrova ad avere uno dei migliori allineamenti dell’intera griglia: il campione del mondo di Formula E e il secondo classificato del 2021. Questo, peró, non é l’unico aspetto positivo: Mahindra ha infatti ingaggiato, su richiesta di De Vries, uno dei principali ingegneri Mercedes, ovvero Tony Ross. Il britannico, ingegnere di pista di Nico Rosberg in Formula 1, è stato uno degli artefici del successo del marchio della stella nella categoria elettrica che ha portato Nyck a diventare campione del mondo.

A returning World Champion and a familiar favourite 🤩@MahindraRacing have a BRAND NEW driver line-up for Season 10, signing @nyckdevries and @edomortara on multi-year deals 🤝 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) September 27, 2023

Non solo Formula E…

Pare che il pilota olandese intenda combinare questo ruolo in Formula E con quello di pilota ufficiale della Toyota nel WEC. L’olandese sostituirà Jose María López e sarà il nuovo compagno di Kamui Kobayashi e Mike Conway.

De Vries salterà sulla vettura giapponese numero sette, mentre Lopez dirà addio dopo sei anni. L’argentino vuole rimanere nel Mondiale Endurance, ma non con la Toyota, perché vogliono scommettere su un pilota più giovane.