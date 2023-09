UFFICIALE: niente GP di Singapore per Stroll

L’incidente durante le qualifiche ha danneggiato irreparabilmente la monoposto, oltre ad aver colpito pesantemente anche il pilota

Cordolo, sovrasterzo e impatto contro le barriere. Un impatto così forte che ieri, durante le qualifiche del GP di Singapore, Lance Stroll ha completamente distrutto la sua monoposto. Il pilota canadese è fortunatamente riuscito a scendere indenne dalla vettura, ma dopo aver valutato la situazione insieme ad Aston Martin ha deciso di non prendere parte alla gara. Stroll ha infatti accusato i postumi dell’impatto e, considerando la tappa in Giappone del prossimo weekend, lui e la scuderia hanno messo al primo posto la sua ripresa, per dargli il tempo di rimettersi bene in forma.

LE CONSEGUENZE DELL’INCIDENTE

Aston Martin ha fatto sapere la propria decisione attraverso un comunicato, nel quale si legge: “Dopo l’incidente di Lance durante le qualifiche del GP di Singapore, Lance e Aston Martin hanno deciso di comune accordo che non prenderà parte alla gara di questa sera. Il team sta affrontando un grande lavoro per riparare la vettura e com’è comprensibile Lance si sente ancora dolorante dopo un impatto così forte. Il suo obiettivo è adesso rimettersi completamente in vista del Gran Premio del Giappone“.

A queste dichiarazioni, il team principal Mike Krack ha sottolineato come la scuderia sia contenta di come il pilota sia uscito indenne dalla vettura, ma che comprende gli effetti che un impatto così forte ha avuto sul suo fisico. Proprio per questo la decisione è stata presa di comune accordo. “La nostra priorità adesso è che si riprenda velocemente e completamente. Insieme, abbiamo deciso che non parteciperà alla gara ma che si concentrerà sul suo recupero per essere in pista la prossima settimana“.

Di conseguenza, il GP di Singapore vedrà schierato in pista solo Fernando Alonso, che ieri ha dimostrato di avere un buon passo. Su di lui, la scuderia ripone le speranze per una buona prestazione in vista della gara in programma tra poche ore, anche se l’attenzione è sicuramente focalizzata sulla ripresa di Lance Stroll.