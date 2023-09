GP Singapore, Hamilton: “Gara dura oggi, ma dobbiamo essere contenti di quanto abbiamo fatto”

Podio 196 e settimo al GP di Singapore quello di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha fatto una rimonta eccezionale dal quinto posto in griglia di partenza. Ottima la strategia sul finale, sebbene sia finita male per il compagno di squadra che, dopo una gara eccezionale, è finito a muro proprio nel corso del penultimo giro.

“Noi abbiamo avuto un weekend diverso, con una strategia diversa delle gomme. Secondo me era una gara a due soste. Gli altri hanno fatto un lavoro fantastico oggi“, ha dichiarato Hamilton. L’inizio gara non è stato dei migliori per Lewis che è andato lungo e poi ha dovuto cedere le posizioni a Russell e Norris.

Rolled the dice with the strategy and gave it all we’ve got. What a crazy final few laps! 👀

It’s P3 for Lewis at the Singapore GP! 👏 pic.twitter.com/b6Z2exm65Y

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 17, 2023